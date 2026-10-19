Banco GNB respalda a mujeres líderes del Derecho

Bajo el lema “Inteligencia jurídica para liderar las grandes transformaciones”, el encuentro puso sobre la mesa algunos de los grandes desafíos y oportunidades que atraviesan hoy al Derecho, con una agenda que abordó temas como tecnología e inteligencia jurídica, liderazgo e influencia, impacto social y futuro de la justicia, además de protección jurídica y respuestas ante la violencia.

El congreso se realizó en Ciudad del Este, con la participación de destacadas figuras del ámbito jurídico, autoridades nacionales e invitados especiales.

Como auspiciante oficial, Banco GNB fue parte de la jornada que puso en valor el liderazgo, la formación y la generación de nuevas conexiones entre profesionales.

A través de su participación, Banco GNB acompañó un espacio que reunió conocimiento, liderazgo y nuevas miradas sobre el Derecho, pensado para quienes hoy tienen un rol activo en las transformaciones de la sociedad.