Empresariales
19 de octubre de 2026 - 16:46

Cervepar presenta en el país la nueva Skol Ultra

Botella y lata de Skol en mesa de piedra, rodeadas de palmeras y montañas durante el atardecer.
Nueva Skol Ultra llega como una opción con menos calorías.

Skol amplía su portafolio en Paraguay con el lanzamiento de Skol Ultra, una cerveza que llega con el concepto “Menos carbs, más diversão”; una propuesta pensada para quienes buscan nuevas alternativas al momento de elegir. Con menos carbohidratos, menos calorías y una personalidad que invita a disfrutar de cada encuentro, la marca suma una nueva opción a su oferta en el mercado local.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Cada 100 ml de Skol Ultra contiene 2,34 gramos de carbohidratos y 24,4 calorías, con una graduación alcohólica de 2,8%.

Estas características definen una propuesta que amplía las opciones disponibles para los consumidores, sin dejar de lado el sabor y la identidad de Skol.

La nueva cerveza estará disponible en todo el país en tres presentaciones: lata de 269 ml, botella de 275 ml y botella de 940 ml.

La lata de 269 ml contará con una promoción de tres unidades por G. 10.000, mientras que las botellas de 275 ml y 940 ml tendrán precios sugeridos de G. 5.500 y G. 8.000, respectivamente.