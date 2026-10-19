Cervepar presenta en el país la nueva Skol Ultra

Cada 100 ml de Skol Ultra contiene 2,34 gramos de carbohidratos y 24,4 calorías, con una graduación alcohólica de 2,8%.
Estas características definen una propuesta que amplía las opciones disponibles para los consumidores, sin dejar de lado el sabor y la identidad de Skol.
La nueva cerveza estará disponible en todo el país en tres presentaciones: lata de 269 ml, botella de 275 ml y botella de 940 ml.
La lata de 269 ml contará con una promoción de tres unidades por G. 10.000, mientras que las botellas de 275 ml y 940 ml tendrán precios sugeridos de G. 5.500 y G. 8.000, respectivamente.