Cervepar presenta en el país la nueva Skol Ultra

Skol amplía su portafolio en Paraguay con el lanzamiento de Skol Ultra, una cerveza que llega con el concepto “Menos carbs, más diversão”; una propuesta pensada para quienes buscan nuevas alternativas al momento de elegir. Con menos carbohidratos, menos calorías y una personalidad que invita a disfrutar de cada encuentro, la marca suma una nueva opción a su oferta en el mercado local.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.