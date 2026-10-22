Coordenadas Atlas reúne a clientes e inversionistas en Ciudad del Este

Las ponencias estuvieron a cargo de Patricia Goto, gerente de Inteligencia de Negocios de Banco Atlas, y Gustavo Rivas, CEO de Atlas Inversiones. Durante el encuentro, se analizó el escenario económico previsto para 2027, las perspectivas y las estimaciones de las principales variables, teniendo en cuenta la coyuntura actual.

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Además, se abordaron temas relacionados con el crecimiento económico de Paraguay, las variables monetarias, la inflación, el tipo de cambio y las perspectivas para estos indicadores, entre otros aspectos.

Goto presentó un mapeo sectorial sobre las perspectivas para los distintos sectores económicos de cara al próximo año. Asimismo, brindó orientaciones para contribuir a una toma de decisiones más precisa.

“Este tipo de encuentros es bastante enriquecedor para ambas partes, considerando que nosotros tenemos una lectura interna del mercado a partir de los datos que manejamos, pero también nos sirve bastante la sensibilidad que tienen los clientes respecto a los rubros en los que operan”, expresó.

Resaltó, además, que este tipo de eventos permite generar conversaciones que finalmente se traducen en conclusiones válidas para ambas partes.

Banco Atlas y Atlas Inversiones

Por su parte, Gustavo Rivas, CEO de Atlas Inversiones, destacó el valor de las entidades que cumplen una función informativa y educativa, al considerar que el país necesita estar informado sobre aspectos específicos de la economía y las finanzas.

“Es muy valioso lo que están haciendo el banco y la casa de bolsa en términos de brindar información oportuna que pueda servir para la toma de decisiones de nuestros clientes”, señaló.

También resaltó que Paraguay está viviendo un momento muy importante de su historia económica, en un contexto en el que la toma de decisiones se desarrolla dentro de un mercado con mucha volatilidad. En ese sentido, destacó que la información compartida durante la charla es elaborada por un equipo técnico y profesional, y que puede ayudar no solo a los clientes, sino también al público en general, a tomar decisiones informadas.

Además de ofrecer los servicios propios de una entidad financiera, Banco Atlas cuenta con una casa de bolsa, servicios de seguros y una administradora de fondos. De esta manera, su actividad no se limita a la intermediación financiera, sino que también abarca la cobertura de riesgos y ofrece alternativas para los inversionistas interesados en invertir en empresas.