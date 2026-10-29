Las empresas premiaron a Asismed como líder en seguro médico privado

Asismed Medicina Prepaga fue reconocida como ganadora en la categoría Seguro médico privado de los Premios B2B Paraguay 2026.

Es una distinción con un peso particular: en estos premios, son las propias empresas las que eligen a las compañías que mejor las acompañan.

Pero detrás del premio hay una decisión que Asismed sostiene desde hace años: no dejar de invertir en la salud y ampliar las posibilidades de vivir mejor.

La compañía eligió crecer: sumar profesionales, ampliar y modernizar constantemente su infraestructura y abrir nuevos centros con tecnología de vanguardia.

Esa es la diferencia que las empresas valoran. Cuando una organización confía la salud de sus colaboradores a Asismed, no contrata solo un plan: accede a una red propia de sanatorios, centros médicos y centros de especialidades que se amplía y se actualiza de forma permanente.

Hoy, más de 190.000 personas que confían su salud a la empresa. El reconocimiento también es de los equipos que hacen posible ese crecimiento: médicos, enfermeros, personal administrativo y de atención que cada día convierten la inversión en una mejor experiencia para cada beneficiario y cada paciente.

Asismed recibe este premio como un impulso para seguir haciendo lo que la trajo hasta acá: crecer, innovar y llegar a más personas y empresas en todo el Paraguay.

Asismed es una empresa de medicina prepaga líder en Paraguay. Forma parte del Grupo Asismed San Roque, que integra sanatorios, centros médicos y centros de especialidades propios, en constante expansión.

Más info al (021) 2887000.