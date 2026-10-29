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Empresariales
29 de octubre de 2026 - 15:10

Las empresas premiaron a Asismed como líder en seguro médico privado

Asismed fue reconocida en B2B.
Asismed fue reconocida en B2B.

Un año más el sector empresarial distinguió a Asismed Medicina Prepaga como ganadora en la categoría “Seguro médico privado”, en un año marcado por nuevas inversiones en infraestructura, profesionales y centros de atención.

Por ABC Color
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Asismed Medicina Prepaga fue reconocida como ganadora en la categoría Seguro médico privado de los Premios B2B Paraguay 2026.

Es una distinción con un peso particular: en estos premios, son las propias empresas las que eligen a las compañías que mejor las acompañan.

Pero detrás del premio hay una decisión que Asismed sostiene desde hace años: no dejar de invertir en la salud y ampliar las posibilidades de vivir mejor.

La compañía eligió crecer: sumar profesionales, ampliar y modernizar constantemente su infraestructura y abrir nuevos centros con tecnología de vanguardia.

Esa es la diferencia que las empresas valoran. Cuando una organización confía la salud de sus colaboradores a Asismed, no contrata solo un plan: accede a una red propia de sanatorios, centros médicos y centros de especialidades que se amplía y se actualiza de forma permanente.

Directivos y colaboradores de Asismed recibieron el reconocimiento de B2B.
Directivos y colaboradores de Asismed recibieron el reconocimiento de B2B.

Hoy, más de 190.000 personas que confían su salud a la empresa. El reconocimiento también es de los equipos que hacen posible ese crecimiento: médicos, enfermeros, personal administrativo y de atención que cada día convierten la inversión en una mejor experiencia para cada beneficiario y cada paciente.

Asismed recibe este premio como un impulso para seguir haciendo lo que la trajo hasta acá: crecer, innovar y llegar a más personas y empresas en todo el Paraguay.

Asismed es una empresa de medicina prepaga líder en Paraguay. Forma parte del Grupo Asismed San Roque, que integra sanatorios, centros médicos y centros de especialidades propios, en constante expansión.

Más info al (021) 2887000.

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