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Empresariales
29 de octubre de 2026 - 14:49

Un hito mundial para la excelencia posventa de Isuzu

Automotor, representante oficial de Isuzu en Paraguay, logró dos estrellas y el mayor puntaje a nivel mundial en el "After Sales Award".
Automotor, representante oficial de Isuzu en Paraguay, logró dos estrellas y el mayor puntaje a nivel mundial en el "After Sales Award".gentileza

Dos estrellas y el mayor puntaje a nivel mundial en el “After Sales Award” distinguen la excelencia del servicio de posventa de Isuzu y marcan un capítulo histórico para la marca.

Por ABC Color
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Hay reconocimientos que trascienden una premiación y se convierten en símbolos de una trayectoria construida con dedicación, compromiso y excelencia.

El reconocimiento pone en valor la calidad integral del servicio de postventa de la marca, considerando aspectos fundamentales como los procesos de atención, la resolución de problemas, el seguimiento de casos técnicos y la satisfacción de los clientes.

Detrás de este resultado se encuentra el trabajo sostenido de un equipo comprometido con brindar respuestas oportunas, soluciones efectivas y una atención acorde con los estándares de excelencia de Isuzu.

Isuzu de Paraguay, representado por Automotor, se destacó en el "After Sales Award".
Isuzu de Paraguay, representado por Automotor, se destacó en el "After Sales Award".

Cada interacción, cada diagnóstico y cada solución contribuyen a fortalecer una relación basada en la confianza y en el respaldo que acompaña a los clientes a lo largo de su experiencia con la marca.

Este logro representa mucho más que una distinción internacional: refleja una cultura de servicio que encuentra en la mejora continua su impulso para evolucionar, elevar sus estándares y fortalecer cada punto de contacto con el cliente.

El "After Sales Award" distingue la excelencia del servicio de posventa de Isuzu.
El "After Sales Award" distingue la excelencia del servicio de posventa de Isuzu.

Las dos estrellas marcan un momento trascendente para el servicio de posventa de Isuzu y proyectan al escenario mundial el valor de un trabajo que se construye día a día, con precisión, compromiso y vocación de excelencia.

Una distinción que honra el camino recorrido y proyecta hacia el mundo todo lo que Isuzu representa: confianza, respaldo y excelencia en cada experiencia.

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