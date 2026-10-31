Banco GNB apoyó la Greek & Mediterranean Experience

La propuesta Greek & Mediterranean Experience invitó a los asistentes a recorrer los sabores de Grecia e Italia mediante una cena de cuatro tiempos, en la que los aceites de oliva griegos premium Theoni tuvieron un papel central.

A través de cuatro tiempos, los aceites de oliva griegos premium Theoni se integraron con preparaciones de cocina italiana, una selección de quesos y vinos elegidos para cada plato.

La experiencia estuvo dirigida por Lucía Ordóñez, Olive Oil Sommelier y Fromelier Internacional, quien compartió con los asistentes conocimientos sobre aromas, texturas y matices, además de explicar cómo cada combinación potenciaba los sabores.

Organizada por CC Gourmet, la línea de experiencias gastronómicas de Cafepar, junto a Theoni y con el apoyo de Premier Banco GNB, la velada estuvo dirigida a quienes buscan descubrir nuevas propuestas culinarias a través de encuentros sensoriales.

La noche también incluyó la Lavazza Vinyl Session: Coffee, Mixology & Music, un espacio en el área Premier de Banco GNB con café preparado por un barista profesional, cócteles a base de espresso y música en vinilo a cargo de DJ Arcoíris Analógico.

La iniciativa contó con beneficios para clientes de Premier Banco GNB, quienes accedieron a cupos exclusivos y un 20% de descuento con sus tarjetas de crédito.

A través de estas propuestas, CC Gourmet de Cafepar busca acercar al público marcas premium y experiencias que integran tanto gastronomía como cultura.