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Empresariales
31 de octubre de 2026 - 01:00

Banco GNB apoyó la Greek & Mediterranean Experience

Presentación de los nuevos aceites de oliva Theoni en el país.
Presentación de los nuevos aceites de oliva Theoni en el país.Pedro Gonzalez

CC Gourmet de Cafepar y Theoni presentaron Greek & Mediterranean Experience, una velada gastronómica de cuatro tiempos que combinó sabores griegos e italianos, con cata de aceites de oliva, quesos y vinos. El encuentro contó con el apoyo de Premier Banco GNB y fue guiado por la especialista Lucía Ordóñez.

Por ABC Color
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La propuesta Greek & Mediterranean Experience invitó a los asistentes a recorrer los sabores de Grecia e Italia mediante una cena de cuatro tiempos, en la que los aceites de oliva griegos premium Theoni tuvieron un papel central.

A través de cuatro tiempos, los aceites de oliva griegos premium Theoni se integraron con preparaciones de cocina italiana, una selección de quesos y vinos elegidos para cada plato.

La experiencia estuvo dirigida por Lucía Ordóñez, Olive Oil Sommelier y Fromelier Internacional, quien compartió con los asistentes conocimientos sobre aromas, texturas y matices, además de explicar cómo cada combinación potenciaba los sabores.

Organizada por CC Gourmet, la línea de experiencias gastronómicas de Cafepar, junto a Theoni y con el apoyo de Premier Banco GNB, la velada estuvo dirigida a quienes buscan descubrir nuevas propuestas culinarias a través de encuentros sensoriales.

La noche también incluyó la Lavazza Vinyl Session: Coffee, Mixology & Music, un espacio en el área Premier de Banco GNB con café preparado por un barista profesional, cócteles a base de espresso y música en vinilo a cargo de DJ Arcoíris Analógico.

La iniciativa contó con beneficios para clientes de Premier Banco GNB, quienes accedieron a cupos exclusivos y un 20% de descuento con sus tarjetas de crédito.

A través de estas propuestas, CC Gourmet de Cafepar busca acercar al público marcas premium y experiencias que integran tanto gastronomía como cultura.

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