Expo Vet prevé superar los US$ 19 millones en volumen de negocios

Los organizadores prevén superar los US$ 19,5 millones en volumen de negocios para este año, ya que la cantidad y el espacio para los expositores son mayores y se prevé un aumento en la cantidad de visitantes.

El encuentro será los días 3 y 4 de noviembre próximo, de 13:30 a 21:00, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, bajo el lema “#Conectando”.

ExpoVet se afianza como el principal centro de negocios para el sector de mascotas en Paraguay, después del gran éxito de la edición 2025, con la participación de más de 3.300 profesionales.

Esta es la feria del sector veterinario y pet de Paraguay, el punto donde se conecta toda la industria: clínicas, distribuidoras, marcas, profesionales y estudiantes.

Esta edición suma varias novedades, como un Muro de Empleo del sector veterinario, desarrollado junto a las asociaciones AMVEPA, ASOVET y AMEFEPY y también con los expositores de la feria, para acercar a clínicas, distribuidoras y marcas con nuevos talentos, y darles a los profesionales y estudiantes un lugar concreto donde encontrar oportunidades.

“También sumamos un Rincón Pet Friendly, un espacio pensado para las mascotas que forman parte del evento. Un punto donde la mascota puede tomar agua fresca y descansar un rato, con todo lo necesario para que su paseo por la feria sea cómodo”, señaló la Dra. Carla Núñez, organizadora del evento.

La meta es superar todas sus cifras como la de llegar a 4.000 visitantes profesionales.

En 2025 reunió más de 100 marcas de 50 empresas. En volumen de negocios, la edición pasada movió alrededor de US$ 16,1 millones, y para 2026 proyecta superar los US$ 19,5 millones.