ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Empresariales
31 de octubre de 2026 - 01:00

Expo Vet prevé superar los US$ 19 millones en volumen de negocios

Expo Vet se prepara para dos intensas jornadas en noviembre.
Expo Vet se prepara para dos intensas jornadas en noviembre.GENTILEZA

ExpoVet realizará su cuarta edición enfocada en las nuevas tendencias de negocios en el mundo de las mascotas.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los organizadores prevén superar los US$ 19,5 millones en volumen de negocios para este año, ya que la cantidad y el espacio para los expositores son mayores y se prevé un aumento en la cantidad de visitantes.

El encuentro será los días 3 y 4 de noviembre próximo, de 13:30 a 21:00, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, bajo el lema “#Conectando”.

ExpoVet se afianza como el principal centro de negocios para el sector de mascotas en Paraguay, después del gran éxito de la edición 2025, con la participación de más de 3.300 profesionales.

Esta es la feria del sector veterinario y pet de Paraguay, el punto donde se conecta toda la industria: clínicas, distribuidoras, marcas, profesionales y estudiantes.

Esta edición suma varias novedades, como un Muro de Empleo del sector veterinario, desarrollado junto a las asociaciones AMVEPA, ASOVET y AMEFEPY y también con los expositores de la feria, para acercar a clínicas, distribuidoras y marcas con nuevos talentos, y darles a los profesionales y estudiantes un lugar concreto donde encontrar oportunidades.

“También sumamos un Rincón Pet Friendly, un espacio pensado para las mascotas que forman parte del evento. Un punto donde la mascota puede tomar agua fresca y descansar un rato, con todo lo necesario para que su paseo por la feria sea cómodo”, señaló la Dra. Carla Núñez, organizadora del evento.

La meta es superar todas sus cifras como la de llegar a 4.000 visitantes profesionales.

En 2025 reunió más de 100 marcas de 50 empresas. En volumen de negocios, la edición pasada movió alrededor de US$ 16,1 millones, y para 2026 proyecta superar los US$ 19,5 millones.

Lo
más leído
del día

01
Fútbol
Guaraní hila su segunda victoria y no quiere bajarse de la pelea por el título
Ver más
02
Fútbol
Rubio Ñu golpea a Trinidense y sacude la pelea por la cima
Ver más
03
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más
04
Economía
Yacyretá instaló la primera pieza electromecánica de la Unidad N ° 1 de Aña Cuá
Ver más
05
Cerro Porteño
Gustavo Costas define el once para cortar la mala racha en La Nueva Olla
Ver más

Te puede interesar