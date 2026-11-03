ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Empresariales
03 de noviembre de 2026 - 18:00

Comfort House festeja 16 años con el sorteo de una Saveiro 2027 y más de 16 premios

En el lanzamiento de la promoción especial por los 16 años de Comfort House estuvieron presentes los principales directivos de la firma: Carmen López Argüello, directora; Evelio René Giménez González, presidente; María Carolina Giménez González, vicepresidenta; y Luján Melgarejo, gerente comercial.
Estuvieron presentes los principales directivos de la firma: Carmen López Argüello, directora; Evelio René Giménez González, presidente; María Carolina Giménez González, vicepresidenta; y Luján Melgarejo, gerente comercial.Faustina Agüero

La empresa Comfort House celebra su aniversario con una promoción especial para sus clientes, que podrán participar con compras desde G. 250.000. Además, prepara una corrida abierta a toda la comunidad para el día del sorteo principal.

Por Faustina Agüero
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Con motivo de sus 16 años de trayectoria, Comfort House presentó una atractiva campaña promocional que tendrá como premio principal una Volkswagen Saveiro 2027, además de más de 16 regalos para sus clientes.

La promoción Comfort Cumple, Vos Ganás: 16 años equipando tu hogar está vigente desde el 2 de noviembre.

Para participar, los clientes deben realizar compras por un valor mínimo de G. 250.000, por el cual recibirán cupones digitales que ingresarán automáticamente a los sorteos.

Una de las ventajas de la campaña es que los cupones se acumulan, por lo que cada nueva compra permite sumar más oportunidades de resultar ganador.

La primera entrega de premios está prevista para el próximo 30 de diciembre, ocasión en la que se sortearán varios electrodomésticos.

En tanto, el esperado sorteo de la camioneta y los demás premios se llevará a cabo el sábado 27 de febrero de 2027, en una jornada especial abierta al público.

El presidente de Comfort House, Evelio René Giménez González, destacó que esta iniciativa busca retribuir la confianza y fidelidad de las familias que acompañan a la empresa desde sus inicios.

Explicó que, a lo largo de estos 16 años, la firma ha logrado consolidarse gracias al apoyo de sus clientes, quienes han sido fundamentales para su crecimiento y desarrollo.

Señaló que este aniversario representa una ocasión especial para agradecer ese acompañamiento a través de una campaña de premios que busca llevar alegría a los hogares.

Indicó que la intención es que los clientes tengan la oportunidad de ganar importantes premios, entre ellos una camioneta Volkswagen Saveiro 2027, además de otros obsequios pensados para el disfrute de toda la familia.

Asimismo, resaltó que la celebración no se limitará a los sorteos, sino que también incluirá actividades abiertas a la comunidad, como una corrida aniversario, con el propósito de compartir este acontecimiento con las familias que forman parte de la historia de Comfort House.

Los directivos de Comfort House: Carmen López Argüello, directora; Evelio René Giménez González, presidente, junto a su hija Milka Giménez.
Los directivos de Comfort House: Carmen López Argüello, directora; Evelio René Giménez González, presidente, junto a su hija Milka Giménez.

Lea más: Comfort Sport inauguró su nueva tienda en Caacupé con una multitudinaria celebración

Una celebración con deporte y participación

Los festejos también incluirán Comfort Run 2027, una corrida organizada para compartir el aniversario con la ciudadanía.

La actividad se desarrollará el mismo día del sorteo principal y estará abierta a toda la comunidad.

Los detalles sobre las inscripciones, las distancias y el recorrido serán anunciados próximamente por la empresa.

Las bases y condiciones de la promoción podrán consultarse en los locales de Comfort House, en el sitio web y a través de sus redes sociales oficiales.

El equipo directivo de Comfort House compartió la celebración por los 16 años de la firma junto a sus colaboradores, durante el lanzamiento de la promoción especial aniversario, que incluye el sorteo de una Volkswagen Saveiro 2027 y más de 16 premios.
El equipo directivo de Comfort House compartió la celebración por los 16 años de la firma junto a sus colaboradores, durante el lanzamiento de la promoción especial aniversario, que incluye el sorteo de una Volkswagen Saveiro 2027 y más de 16 premios.

Lea más: Caacupé y San Bernardino se consolidan como destinos de naturaleza y aventura para el feriado largo

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: seis ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar