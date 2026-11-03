Comfort House festeja 16 años con el sorteo de una Saveiro 2027 y más de 16 premios

Con motivo de sus 16 años de trayectoria, Comfort House presentó una atractiva campaña promocional que tendrá como premio principal una Volkswagen Saveiro 2027, además de más de 16 regalos para sus clientes.

La promoción Comfort Cumple, Vos Ganás: 16 años equipando tu hogar está vigente desde el 2 de noviembre.

Para participar, los clientes deben realizar compras por un valor mínimo de G. 250.000, por el cual recibirán cupones digitales que ingresarán automáticamente a los sorteos.

Una de las ventajas de la campaña es que los cupones se acumulan, por lo que cada nueva compra permite sumar más oportunidades de resultar ganador.

La primera entrega de premios está prevista para el próximo 30 de diciembre, ocasión en la que se sortearán varios electrodomésticos.

En tanto, el esperado sorteo de la camioneta y los demás premios se llevará a cabo el sábado 27 de febrero de 2027, en una jornada especial abierta al público.

El presidente de Comfort House, Evelio René Giménez González, destacó que esta iniciativa busca retribuir la confianza y fidelidad de las familias que acompañan a la empresa desde sus inicios.

Explicó que, a lo largo de estos 16 años, la firma ha logrado consolidarse gracias al apoyo de sus clientes, quienes han sido fundamentales para su crecimiento y desarrollo.

Señaló que este aniversario representa una ocasión especial para agradecer ese acompañamiento a través de una campaña de premios que busca llevar alegría a los hogares.

Indicó que la intención es que los clientes tengan la oportunidad de ganar importantes premios, entre ellos una camioneta Volkswagen Saveiro 2027, además de otros obsequios pensados para el disfrute de toda la familia.

Asimismo, resaltó que la celebración no se limitará a los sorteos, sino que también incluirá actividades abiertas a la comunidad, como una corrida aniversario, con el propósito de compartir este acontecimiento con las familias que forman parte de la historia de Comfort House.

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Una celebración con deporte y participación

Los festejos también incluirán Comfort Run 2027, una corrida organizada para compartir el aniversario con la ciudadanía.

La actividad se desarrollará el mismo día del sorteo principal y estará abierta a toda la comunidad.

Los detalles sobre las inscripciones, las distancias y el recorrido serán anunciados próximamente por la empresa.

Las bases y condiciones de la promoción podrán consultarse en los locales de Comfort House, en el sitio web y a través de sus redes sociales oficiales.

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