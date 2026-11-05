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Empresariales
05 de noviembre de 2026 - 01:00

Pet Health elige Paraguay

Pet Health llega a Paraguay con planes de salud para mascotas.
Pet Health llega a Paraguay con planes de salud para mascotas.SILVIO ROJAS FALCON

Con más de 10 años de experiencia en Brasil, Pet Health impulsa desde Asunción su proyecto regional y convoca a clínicas, hospitales, laboratorios y profesionales veterinarios a conocer su red de atención.

Por ABC Color
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Pet Health, empresa dedicada a planes de salud animal, anuncia que eligió Paraguay como sede estratégica para coordinar su proyecto de expansión en América del Sur.

La iniciativa contempla el fortalecimiento de sus actividades en Brasil y Paraguay y el desarrollo progresivo de nuevos mercados en Chile, Uruguay, Colombia y Argentina.

Con más de una década de trayectoria en Brasil, Pet Health desarrolló experiencia operativa y comercial en un entorno de gran escala y competencia.

Su modelo busca ofrecer a las familias planes de salud animal con coberturas definidas, precios accesibles y acceso a servicios veterinarios de su red, de acuerdo con las condiciones y límites de cada plan.

La unidad de Paraguay cuenta actualmente con 30 empleados directos.

Pet Health presentó su modelo de salud animal durante la Expo Vet, realizada en Paseo La Galería.
Pet Health presentó su modelo de salud animal durante la Expo Vet, realizada en Paseo La Galería.

Desde Asunción, la compañía proyecta coordinar actividades administrativas, operativas, comerciales y de relacionamiento vinculadas con su crecimiento regional.

En esta etapa, Pet Health invita a clínicas, hospitales, laboratorios, centros de diagnóstico y profesionales veterinarios a conocer su propuesta de colaboración.

El proceso de incorporación a la red no contempla una tasa de adhesión; la participación está sujeta a evaluación, acuerdo contractual y condiciones operativas aplicables.

La empresa participó en Expo Vet, realizada en Paseo La Galería, donde presentó su modelo y conversó con posibles aliados del sector veterinario.

“Paraguay no es solamente un nuevo mercado para Pet Health: es el centro estratégico elegido para impulsar nuestra próxima etapa de expansión en América del Sur”, declaró Leonardo Bezerra, directivo de Pet Health.

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