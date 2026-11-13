CAFyM cumple 86 años y proyecta una nueva etapa para la Hidrovía

El transporte fluvial constituye uno de los pilares estratégicos de la economía paraguaya. En un país sin litoral marítimo, la Hidrovía Paraguay-Paraná representa una conexión fundamental con los mercados internacionales y un componente determinante para la competitividad del comercio exterior. En ese escenario, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM) cumple 86 años de trayectoria institucional, acompañando la evolución de una actividad clave para el desarrollo productivo y la integración regional.

Desde su creación, el gremio ha participado en distintos procesos que marcaron el crecimiento del sector, entre ellos la firma del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la consolidación de la flota bajo bandera nacional y la expansión de los volúmenes de carga y los mercados. Actualmente, agrupa a más del 90% de la flota que opera en la Hidrovía, mientras que la bandera paraguaya moviliza más del 80% de las cargas transportadas entre los puertos del corredor y el Alto Paraná, según datos compartidos por referentes del sector.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad también plantea desafíos estructurales. La imprevisibilidad de las condiciones de navegación, los períodos de bajante, las limitaciones de infraestructura y la necesidad de garantizar reglas claras para las operaciones figuran entre los principales factores que inciden en los costos logísticos y en la competitividad de las empresas navieras.

En este contexto, CAFyM considera prioritario avanzar en una gestión integral de largo plazo de los ríos Paraguay y Paraná, con planes de dragado, señalización, balizamiento y monitoreo permanente. Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, promover la digitalización de los trámites fluviales y aduaneros y acompañar la modernización tecnológica de la flota.

La eficiencia operativa también ocupa un lugar central en la agenda. El análisis de convoyes de mayores dimensiones constituye una de las alternativas para optimizar el transporte de cargas. De acuerdo con estimaciones del sector, el paso de formaciones de 20 a 24 barcazas permitió reducir entre un 10% y un 15% los costos operativos directos por tonelada transportada, aunque su ampliación depende de las condiciones físicas de los ríos, la infraestructura disponible y las regulaciones vigentes.

Otro desafío relevante es la disponibilidad de capital humano especializado. La expansión de la flota exige tripulaciones con formación técnica y competencias adaptadas a las nuevas tecnologías de navegación y a los estándares internacionales de seguridad. En respuesta, el gremio impulsa iniciativas de capacitación y articulación con instituciones educativas y organismos públicos, además de ferias de empleo para conectar a las empresas navieras con nuevos postulantes.

De cara a los próximos años, CAFyM proyecta una agenda que apunta a consolidar a la Flota Mercante de la Hidrovía Paraguay-Paraná como una de las más eficientes, modernas y sostenibles de Sudamérica. La reducción de los costos logísticos, la competitividad de la bandera nacional, la seguridad de las operaciones y la integración público-privada forman parte de los ejes para alcanzar ese objetivo.

A 86 años de su fundación, la institución reafirma su papel como interlocutor del sector naviero y como actor relevante en la defensa de los intereses de una actividad estratégica para Paraguay. El desafío hacia adelante será transformar el potencial de la Hidrovía en condiciones operativas previsibles, inversiones sostenibles y mayores oportunidades para el comercio exterior.