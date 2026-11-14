45 años de ADEC valorando la excelencia empresarial

La premiación destacó la excelencia empresarial, la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con el desarrollo del país, en el año en que la ADEC cumple su 45 aniversario.

Durante la gala, Amandau recibió el máximo galardón como “Empresa del año 2026”.

También fueron reconocidas Farmer SA, en Triple Impacto 2026; Altaja SA e Hidrobio SA, en Innovación 2026; Procole EAS y Café Quinto EAS, en Mipymes 2026; y Alejandro Carrizosa, propietario de MIPAC SRL; Yalili Pukall, propietaria de Epuka; y Viviana Estigarribia, propietaria de Sobremesa Py, en Jóvenes Emprendedores 2026.

Esta edición tuvo un significado especial al coincidir con los 45 años de trayectoria de la ADEC, institución que desde 1981 promueve la formación integral del empresariado, la responsabilidad social y una visión de desarrollo centrada en las personas.

La premiación puso especial énfasis en el rol de las empresas como agentes de transformación, valorando no solamente sus resultados económicos, sino también la sostenibilidad, la gobernanza y el impacto positivo que generan en sus colaboradores, comunidades y distintos grupos de interés.

Jorge Figueredo Coronel, presidente de la ADEC, hizo un llamado a recuperar la confianza en las instituciones y reafirmó la responsabilidad del sector empresarial de contribuir al desarrollo del país, especialmente en el actual contexto nacional.

“Como empresarios debemos ser los primeros en dar el ejemplo, actuar con integridad y defender los valores que reclamamos para nuestro país”, sostuvo.

“El Paraguay que todos soñamos no se construye solamente desde el Gobierno. Se construye todos los días, desde cada empresa, desde cada familia y desde cada persona que decide hacer lo correcto”, expresó.