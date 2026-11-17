La segunda edición del congreso médico se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Nobile de Ciudad del Este. También estuvieron presentes como invitados especiales directivos de universidades de la región y autoridades de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

El vicerrector de la Universidad Central, Luis López Lafuente, destacó que el Congreso Internacional de Avances Médicos, enfocado en la innovación y la investigación, es el evento de mayor envergadura de su tipo en Paraguay y, de hecho, este año tuvo un récord de asistencia.

“Esto refleja la importancia y la relevancia que se le están dando a la educación en Paraguay. Lo más importante es que no solamente recibimos a gente de nuestro país, sino de toda la región. Además de Ciudad del Este, tenemos participantes de Asunción y de otras ciudades”, explicó el vicerrector.

Asimismo, señaló que los asistentes no solo estuvieron interesados en escuchar, compartir experiencias y generar espacios de networking, sino que también numerosos investigadores presentaron trabajos que se encuentran en desarrollo.

“Hay investigaciones magníficas que los paraguayos están realizando y que nadie está teniendo en cuenta. Para eso es este evento: para resaltar lo que se está haciendo y potenciar la investigación en nuestro país”, manifestó Lafuente.

Durante el congreso también se habilitaron stands donde se presentaron resultados de investigaciones, demostraciones de prácticas médicas y otras actividades.