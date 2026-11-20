HONOR, empresa global líder en ecosistemas de dispositivos con inteligencia artificial, anunció la llegada oficial a Paraguay del nuevo HONOR 600 Elite, un smartphone diseñado bajo el concepto “AI Masters: Dale vida a tu imagen” para transformar la creatividad móvil, potenciar la fotografía y ofrecer una experiencia inteligente e intuitiva en cada interacción.

La presentación oficial tuvo lugar este jueves 19 de noviembre en el hall central del Paseo La Galería, en un encuentro enfocado en la innovación tecnológica de la marca. Durante la jornada, Jazmín Núñez, gerente de Marketing y Retail de HONOR, lideró la presentación del dispositivo, dando a conocer las novedades de inteligencia artificial y las capacidades creativas que posicionan al HONOR 600 Elite como el protagonista de la nueva generación móvil.

Innovación con IA y creatividad móvil: dale vida a cada captura

Diseñado para elevar la expresión visual y simplificar las tareas diarias con inteligencia artificial de vanguardia, el HONOR 600 Elite destaca por sus principales innovaciones:

Imagen a video con AI 2.0 y Edición AI avanzada: permite transformar fotografías estáticas en clips dinámicos de estilo cinematográfico con solo un toque. Además, integra herramientas inteligentes como Expansión de imágenes con AI, Mejora con AI y Recorte con AI para perfeccionar cada contenido al instante.

Botón AI dedicado e inteligencia artificial al instante: incorpora una tecla física independiente para acceder de inmediato a un completo ecosistema de funciones inteligentes personalizables, como HONOR AI, Agente de fotografías de AI, Traducción con AI, Creación AI y acceso rápido a la cámara mediante doble pulsación incluso desde la pantalla de bloqueo.

Cámara ultra nítida de 108MP y ecosistema MagicOS 10: su sensor principal de 108MP captura imágenes de alta resolución con extraordinario nivel de detalle. Impulsado por MagicOS 10 (basado en Android 16), ofrece integración fluida con Google Gemini, Magic Portal y Circle to Search para una experiencia conectada y sin fricciones.

Potencia fluida y autonomía de larga duración: equipado con el procesador Snapdragon 4 Gen 4, 24GB de memoria combinada (8GB de RAM física + 16GB de HONOR RAM Turbo) y 256GB de almacenamiento, se complementa con una batería de 8100mAh con carga rápida 45W HONOR SuperCharge y certificación de resistencia al agua y caídas para acompañar cualquier ritmo de vida. Disponible en Negro Terciopelo, Plata Meteoro y Dorado Desierto.

Invitación abierta al público: viví la experiencia HONOR en Paseo La Galería

Como cierre de esta presentación, HONOR invita a todo el público a acercarse al hall central del Paseo La Galería para vivir de primera mano la experiencia de la marca en su icónico árbol de Navidad de HONOR y visitar la góndola oficial ubicada al pie del árbol, donde podrán probar el nuevo HONOR 600 Elite, conocer todo el ecosistema tecnológico de la compañía y elegir sus regalos para estas fiestas.