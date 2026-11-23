La integración, el espíritu deportivo y la confraternidad volvieron a ser protagonistas de una nueva edición de la Copa Cabal 2026, el ya tradicional torneo intercooperativo que reunió a 29 equipos en las categorías masculina, femenina y senior, con representantes de diversas entidades del sector cooperativo y emisores de la Tarjeta Cabal en Paraguay.

La jornada final puso el broche de oro a una competencia que, edición tras edición, se consolida como un espacio de encuentro entre instituciones, promoviendo valores que trascienden el ámbito deportivo. En esta oportunidad, los equipos de la Cooperativa Ypacaraí Ltda. se consagraron campeones en las categorías femenina y senior, mientras que Coopersam obtuvo el primer puesto en la categoría masculina.

El acto de premiación distinguió tanto a los equipos ganadores como a los mejores arqueros de cada categoría y a los goleadores del certamen. La entrega estuvo a cargo de directivos y ejecutivos de Cabal, quienes resaltaron la relevancia de impulsar iniciativas que favorezcan la camaradería y estrechen los vínculos entre las entidades participantes.

De esta manera, la Copa Cabal reafirmó su lugar como una cita destacada dentro del calendario del sector cooperativo, demostrando cómo el deporte puede convertirse en una plataforma para fortalecer relaciones institucionales y cultivar una cultura de integración.