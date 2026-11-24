La solución está dirigida a proveedores de RETAIL SA, quienes podrán adelantar el cobro de sus facturas por operaciones ya realizadas y disponer de esos recursos para cubrir necesidades operativas, financiar inversiones o responder a nuevas oportunidades de negocio, sin esperar los plazos habituales de pago.

El proceso se lleva adelante íntegramente de manera digital, a través de la plataforma de RETAIL, y contempla la acreditación directa de los fondos en cuentas del Banco GNB, lo que simplifica la gestión y agiliza el acceso al dinero.

Entre las ventajas de la herramienta se destacan la disponibilidad anticipada de recursos, la flexibilidad financiera y la facilidad de operación, en un esquema que apunta a acompañar la dinámica de las empresas y pequeñas y medianas firmas proveedoras.

Para acceder al servicio, los interesados deberán ser proveedores recurrentes de la cadena RETAIL y contar con una relación vigente con Banco GNB.

Quienes aún no sean clientes de la entidad podrán abrir una cuenta para recibir las acreditaciones correspondientes.

Con esta iniciativa, la entidad amplía su oferta de soluciones digitales para el segmento empresarial, con alternativas orientadas a optimizar el flujo de caja, mejorar la planificación financiera y acompañar el crecimiento de los negocios.

Las personas interesadas en conocer más detalles pueden visitar la página web o redes sociales del Banco GNB Paraguay.