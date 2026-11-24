Iniciado en 2016, bajo la curaduría y conducción de Fredi Casco, “Contar el Arte” es un espacio de encuentro y construcción de memoria cultural. A lo largo de estos años, el programa reunió más de 60 entrevistas a referentes nacionales e internacionales, dando lugar a un archivo que registra sus experiencias, trayectorias y reflexiones.

Este cuarto volumen reúne las voces de Javier Medina, Nhi Mu, Sonia Carísimo, Francisco Tomboly, Sergio Ferreira, Joe Giménez, El Ojo Salvaje, Marcelo Martinessi, Purahéi Soul y Oxígeno Feria de Arte Contemporánea.

A través de la fotografía, el teatro, la arquitectura, el cine, la música y la gestión cultural, la publicación ofrece una mirada diversa sobre la escena cultural paraguaya.