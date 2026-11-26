La campaña se desarrollará del 27 al 29 de noviembre y permitirá a los usuarios acceder a promociones de hasta 80% en categorías como tecnología, electrodomésticos, hogar, belleza, deportes y otros rubros, con productos de los principales vendedores del mercado paraguayo.

La iniciativa contará además con beneficios exclusivos para clientes de Banco Itaú, que podrán acceder a reintegros especiales por compras realizadas con tarjetas de crédito durante el viernes 27 de noviembre.

La promoción contempla una devolución del 20%, con un tope de G. 500.000 por cuenta o tarjeta, mientras que quienes utilicen tarjetas AMEX Platinum o Visa Infinite Itaú podrán obtener un reintegro del 25%, hasta G. 700.000.

A estas ventajas se suma la posibilidad de financiar las compras en hasta 18 cuotas sin intereses, beneficio habilitado exclusivamente durante el viernes 27, con la opción de elegir la cantidad de cuotas al momento de concretar la operación.

La participación de Tienda Naranja en esta edición del Black Friday se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer el comercio electrónico y ampliar las alternativas de compra en el entorno digital, mediante una combinación de promociones, soluciones financieras y herramientas que faciliten las transacciones.

La alianza busca ofrecer una experiencia de compra conveniente, ágil y segura, al tiempo de acompañar la expansión del consumo digital y el desarrollo del comercio online en Paraguay.

Para conocer más, los interesados pueden visitar las redes sociales de @tiendanaranjaparaguay.