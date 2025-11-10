Encontrá a tu mascota
10 de noviembre de 2025 - 12:41

Perros encontrados

¿Acaso son tuyos o sabés quién los extraña? Este par de perritos fue encontrado deambulando en los alrededores del Shopping del Sol, en Asunción.

Es probable que ambos perros se hayan escapado juntos, ya que ambos tienen arneses y collares y se los advierte bien cuidados.

Ambos son perros machos y mestizos. La persona que los encontró y que los tiene temporalmente bajo su cuidado los describe así: “Uno tiene las orejas paradas y es blanco con manchas marrones. El otro es como un labrador pero con patas cortas”.

Si son tuyos o los reconocés podés comunicarte con el número telefónico (0981) 183495 para ayudarlos a volver a casa.

Si tu mascota se perdió, podés enviar al (0971) 101000 o al correo mascotas@abc.com.py una fotografía suya, junto con una descripción, lugar y momento de la pérdida y datos de contacto.

