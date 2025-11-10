Perros encontrados

Es probable que ambos perros se hayan escapado juntos, ya que ambos tienen arneses y collares y se los advierte bien cuidados.
Ambos son perros machos y mestizos. La persona que los encontró y que los tiene temporalmente bajo su cuidado los describe así: “Uno tiene las orejas paradas y es blanco con manchas marrones. El otro es como un labrador pero con patas cortas”.
Si son tuyos o los reconocés podés comunicarte con el número telefónico (0981) 183495 para ayudarlos a volver a casa.
Si tu mascota se perdió, podés enviar al (0971) 101000 o al correo mascotas@abc.com.py una fotografía suya, junto con una descripción, lugar y momento de la pérdida y datos de contacto.
