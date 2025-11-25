La última vez que se la vio fue el miércoles 19 de noviembre en las inmediaciones del Barrio Mburicaó de Asunción, justo frente a la Plaza Naciones Unidas. Kira salió sin llevar puesto su collar ni ningún otro accesorio de identificación. Por favor, revisen sus jardines, cocheras o cualquier lugar donde un pequeño felino podría haberse refugiado.

Cualquier dato, por insignificante que parezca, es vital para que Kira pueda regresar a casa. Si la ves o si logras encontrarla, por favor, comunícate de inmediato al número 0994 765 355. Con la solidaridad de todos, lograremos que esta dulce compañera vuelva sana y salva con su familia.