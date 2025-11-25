Encontrá a tu mascota
25 de noviembre de 2025 - 10:26

Kira

Necesitamos la ayuda de nuestra comunidad para encontrar a Kira, una adorable gatita que se extravió.
¡Hola, vecinos de Mburicaó! Necesitamos la ayuda de nuestra comunidad para encontrar a Kira, una adorable gatita que se extravió. Kira es una hembra de tamaño pequeño, de pelaje color atigrado (gris y negro) y tiene los ojos verdes muy expresivos. Es una gatita de interior, muy mansa y cariñosa con las personas, pero podría estar asustada al estar fuera de casa.

Por ABC Color

La última vez que se la vio fue el miércoles 19 de noviembre en las inmediaciones del Barrio Mburicaó de Asunción, justo frente a la Plaza Naciones Unidas. Kira salió sin llevar puesto su collar ni ningún otro accesorio de identificación. Por favor, revisen sus jardines, cocheras o cualquier lugar donde un pequeño felino podría haberse refugiado.

Cualquier dato, por insignificante que parezca, es vital para que Kira pueda regresar a casa. Si la ves o si logras encontrarla, por favor, comunícate de inmediato al número 0994 765 355. Con la solidaridad de todos, lograremos que esta dulce compañera vuelva sana y salva con su familia.

