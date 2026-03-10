Así es mi desarrollo personal y social
10 de marzo de 2026 - 01:00

El espejo mágico: identidad personal y autoestima

Hoy vamos a mirarnos a nosotros mismos, reconocer características propias, expresar emociones y poner en palabras lo que nos hace únicos. También vamos a observarnos y escucharnos entre compañeritos.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Jugamos a ser «detectives» para investigar pistas sobre nuestra propia identidad usando un espejo.

Duración: 20 – 30 minutos

Materiales:

- Un espejo (puede ser de mano o uno grande, seguro y fácil de conseguir)

- Una hoja de papel blanco

- Crayolas o lápices de colores

Procedimiento

1. Presentación:

La maestra muestra el espejo y dice con voz misteriosa:

«Este es un espejo mágico… cuando miramos en él, descubrimos quiénes somos».

2. Desarrollo:

Cada niño se mira en el espejo por turnos.

Se les invita a observar con preguntas sencillas:

- ¿Qué ves en tu carita?

- ¿De qué color son tus ojos o tu cabello?

- ¿Cómo es tu sonrisa hoy?

3. Expresión oral

Cada niño/a completa la frase:

«Yo soy ___ y me gusta ___».

(Ej.: «Yo soy Juan y me gusta correr»).

4. Actividad artística

Luego dibujan su carita en la hoja, intentando representar lo que vieron en el espejo.

5. Cierre afectivo

En ronda, la docente refuerza el mensaje:

«Cada uno es especial y único. Respetamos las diferencias del grupo. Todos somos importantes».

Para docentes

El propósito del aprendizaje es ayudar a los niños a:

- Reconocer su identidad personal

- Fortalecer la autoestima

- Favorecer la expresión oral y emocional

Actividad sencilla, divertida y muy significativa para que los niños comiencen a decir con orgullo: «¡Ese soy yo».