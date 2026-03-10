El espejo mágico: identidad personal y autoestima

Jugamos a ser «detectives» para investigar pistas sobre nuestra propia identidad usando un espejo.
Duración: 20 – 30 minutos
Materiales:
- Un espejo (puede ser de mano o uno grande, seguro y fácil de conseguir)
- Una hoja de papel blanco
- Crayolas o lápices de colores
Lea más: Autoestima y confianza
Procedimiento
1. Presentación:
La maestra muestra el espejo y dice con voz misteriosa:
«Este es un espejo mágico… cuando miramos en él, descubrimos quiénes somos».
2. Desarrollo:
Cada niño se mira en el espejo por turnos.
Se les invita a observar con preguntas sencillas:
- ¿Qué ves en tu carita?
- ¿De qué color son tus ojos o tu cabello?
- ¿Cómo es tu sonrisa hoy?
3. Expresión oral
Cada niño/a completa la frase:
«Yo soy ___ y me gusta ___».
(Ej.: «Yo soy Juan y me gusta correr»).
4. Actividad artística
Luego dibujan su carita en la hoja, intentando representar lo que vieron en el espejo.
5. Cierre afectivo
En ronda, la docente refuerza el mensaje:
«Cada uno es especial y único. Respetamos las diferencias del grupo. Todos somos importantes».
Para docentes
El propósito del aprendizaje es ayudar a los niños a:
- Reconocer su identidad personal
- Fortalecer la autoestima
- Favorecer la expresión oral y emocional
Actividad sencilla, divertida y muy significativa para que los niños comiencen a decir con orgullo: «¡Ese soy yo».