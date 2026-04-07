¿Cuáles son nuestros elementos de higiene personal?

El jabón

Se usa para lavar las manos y todo el cuerpo.

Toalla

Se usa para secarnos después de lavarnos las manos o después de bañarnos.

El cepillo de dientes

Sirve para limpiar los dientes después de cada comida y para cuidar la sonrisa.

-Pasta dental: Va en el cepillo de dientes. Ayuda a limpiar mejor los dientes para evitar caries. También un vasito para enjuagarnos con agua.

Peine o cepillo

Se usa para ordenar el pelo. Ayuda a quitar enredos y a que el cabello se vea bonito.

Pañuelos desechables

Sirven para sonarse la nariz o cubrirse al estornudar. Después de usarlos, se ponen en el basurero y se lavan las manos.

Lea más: La higiene personal y su importancia

APRENDEMOS MÁS

Identificamos y nombramos nuestros elementos de limpieza, luego pintamos con los colores que más nos gustan.