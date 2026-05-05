La patria: qué es, y qué la diferencia de país, territorio y nación

La patria es, en pocas palabras, el «nosotros» que une a un pueblo.

Diferencia entre país, territorio, nación y patria

A veces se confunden palabras parecidas. País es el territorio con un gobierno y límites reconocidos: Paraguay es un país.

Territorio es el espacio físico (suelo, ríos, montes y ciudades), sin necesidad de hablar de cultura o identidad.

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Nación es una comunidad humana que se reconoce como tal por su identidad (por ejemplo, tradiciones, idioma, símbolos e historia), y puede existir incluso más allá de fronteras.

En cambio, patria es la nación vivida como un lazo afectivo: es identidad, pero también compromiso y cariño por lo propio.

Fiestas patrias

En el Paraguay, la patria se recuerda de manera especial durante las fiestas patrias del 14 y 15 de mayo, fechas que conmemoran la Independencia de 1811.

En las escuelas, las plazas y los hogares se realizan actos, desfiles, representaciones históricas y se entonan canciones tradicionales para honrar a quienes hicieron posible la libertad.

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Símbolos patrios

Los símbolos patrios ayudan a reconocer y cuidar esa identidad compartida. Entre los principales están la bandera nacional (rojo, blanco y azul, con sus escudos), el escudo nacional y el himno nacional.

También se suelen destacar símbolos naturales y culturales que representan al país, como el lapacho y la flor de mburucuyá. Respetarlos es una forma de expresar respeto por la patria y por todos los paraguayos.