¿Cuáles son los principales medios de comunicación y para qué sirven?

Los medios de comunicación son formas que usamos para enviar y recibir mensajes: noticias, historias, avisos e ideas. Nos sirven para informarnos, aprender, divertirnos y también para convivir mejor, porque entendemos lo que les pasa a otras personas y podemos conversar con respeto.

Los medios de comunicación que más usamos

La radio comunica con sonidos y voces. La escuchamos en casa, en el auto o en el celular. Sirve para oír noticias, música y programas. A veces nos avisa sobre el clima o emergencias.

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La televisión comunica con imágenes y sonidos. Vemos noticieros, documentales y programas varios. Nos ayuda a conocer lugares y personas, pero recordamos que no todo lo que aparece es para nuestra edad: podemos pedir ayuda a un adulto para elegir.

Los diarios y revistas (en papel o digitales) comunican con textos y fotos. Cuentan lo que pasó, explican temas y muestran opiniones. Nos enseñan a leer, preguntar y comparar.

Por otro lado, internet reúne muchos medios. En páginas web y videos encontramos información y tutoriales. En las redes sociales, nuestros padres comparten mensajes y fotos. Aquí se practica la autonomía: se piensa antes de publicar, se cuidan los datos personales y se pide permiso para publicar fotos en las que aparecen otras personas.

El teléfono y los mensajes sirven para hablar rápido con la familia y las amistades.

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Las cartas también comunican: son más lentas, pero muy especiales.

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