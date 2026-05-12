Las plantas: sus partes, características y un poema sobre ellas

Miramos nuestro entorno y vemos jazmines, girasoles, margaritas y otras flores con colores alegres. También encontramos cactus que guardan agua, helechos que parecen plumas y árboles grandes como el lapacho y otros que dan sombra.

Cuáles son las partes de las plantas

Cuando observamos una planta, aprendemos sus partes: la raíz se esconde bajo la tierra y bebe agua, el tallo la sostiene, las hojas respiran, y la flor puede oler rico y atraer las abejas y las mariposas.

Para cuidar las plantas, las regamos sin charcos y las ponemos donde les llegue un poquito de sol.

Lea más: Situaciones de peligro para niños en la casa y en la escuela. Prevenciones

También olemos plantas que se usan en la comida, como la menta y la albahaca.

Poesía y canciones para crecer

Un poema cortito:

Semillita en la tierra, la tapamos con amor;

le cantamos despacito y despierta una flor.

Lea más: Día de la Madre en Paraguay: cuándo es y por qué se celebra ese día

También cantamos canciones como «Tengo una plantita» y «Semillita», mientras esperamos, porque las plantas crecen lento… y nosotras crecemos con ellas.