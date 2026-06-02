Estos son los derechos y deberes de los niños según la OMS y la ONU

Derechos de los niños

-Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 2): nadie puede tratarnos mal por cómo somos, de dónde venimos, nuestro idioma o nuestras creencias.

-Derecho a que se piense primero en lo mejor para nosotros (art. 3): las decisiones de la escuela, la familia y el Estado deben cuidarnos.

-Derecho a un nombre, nacionalidad e identidad (art. 7 y 8): esto nos ayuda a pertenecer y ser reconocidos.

-Derecho a vivir con nuestra familia y recibir cuidados (art. 9 y 18): necesitamos amor, protección y tiempo de quienes nos crían.

-Derecho a la salud (art. 24): incluyen las vacunas, los médicos, el agua segura y la buena alimentación. La OMS ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la atención médica.

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-Derecho a la educación (art. 28 y 29): aprender nos permite participar en la sociedad y respetar a los demás.

-Derecho al juego, descanso y cultura (art. 31): jugar y conocer nuestras tradiciones nos ayudan a crecer y convivir.

-Derecho a opinar y ser escuchados (art. 12): podemos decir lo que pensamos con respeto, y los adultos deben tomarnos en cuenta.

-Derecho a la protección contra la violencia y la explotación (art. 19, 32 y 34): nadie debe golpearnos, humillarnos ni obligarnos a trabajar o hacer cosas peligrosas.

Junto con estos derechos, también tenemos deberes para convivir mejor

-Respetar a otras personas y sus diferencias.

-Cumplir las normas de la casa y la escuela.

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-Cuidar nuestra salud: higiene, descanso y pedir ayuda cuando la necesitemos.

-Estudiar y esforzarnos en nuestras tareas y responsabilidades.

-Proteger el ambiente y los espacios comunes.