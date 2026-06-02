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02 de junio de 2026 a la - 01:00

Estos son los derechos y deberes de los niños según la OMS y la ONU

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GENTILEZA

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, un acuerdo para que en todos los países se respeten nuestros derechos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa especialmente lo relacionado con crecer sanos, recibir atención médica y vivir en ambientes seguros.

Por Alba Acosta

Derechos de los niños

-Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 2): nadie puede tratarnos mal por cómo somos, de dónde venimos, nuestro idioma o nuestras creencias.

-Derecho a que se piense primero en lo mejor para nosotros (art. 3): las decisiones de la escuela, la familia y el Estado deben cuidarnos.

-Derecho a un nombre, nacionalidad e identidad (art. 7 y 8): esto nos ayuda a pertenecer y ser reconocidos.

-Derecho a vivir con nuestra familia y recibir cuidados (art. 9 y 18): necesitamos amor, protección y tiempo de quienes nos crían.

-Derecho a la salud (art. 24): incluyen las vacunas, los médicos, el agua segura y la buena alimentación. La OMS ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la atención médica.

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-Derecho a la educación (art. 28 y 29): aprender nos permite participar en la sociedad y respetar a los demás.

-Derecho al juego, descanso y cultura (art. 31): jugar y conocer nuestras tradiciones nos ayudan a crecer y convivir.

-Derecho a opinar y ser escuchados (art. 12): podemos decir lo que pensamos con respeto, y los adultos deben tomarnos en cuenta.

-Derecho a la protección contra la violencia y la explotación (art. 19, 32 y 34): nadie debe golpearnos, humillarnos ni obligarnos a trabajar o hacer cosas peligrosas.

Junto con estos derechos, también tenemos deberes para convivir mejor

Imagen de una familia feliz.
Imagen de una familia feliz.

-Respetar a otras personas y sus diferencias.

-Cumplir las normas de la casa y la escuela.

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-Cuidar nuestra salud: higiene, descanso y pedir ayuda cuando la necesitemos.

-Estudiar y esforzarnos en nuestras tareas y responsabilidades.

-Proteger el ambiente y los espacios comunes.