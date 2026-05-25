Así es mi desarrollo personal y social
26 de mayo de 2026 a la - 01:00

Expresividad, caritas alegres, tristes, asustadas, enojadas

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GENTILEZA

Creamos un ambiente de confianza y juego y conversamos de las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo y enojo) a través de cuentos, canciones y ejemplos cotidianos.

Por Lic. Mirtha Ovelar, MSC

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Para docentes

Se recomienda invitar a los niños a imitar «caritas» frente a un espejo o mediante tarjetas ilustradas, guiándolos con preguntas sencillas como: ¿cuándo te sientes así? También se pueden proponer actividades lúdicas como dramatizaciones, dibujos o juegos de adivinanza de emociones, reforzando siempre que todas las emociones son válidas y enseñando las formas adecuadas de expresarlas.

De este modo, se favorecen el reconocimiento emocional y el desarrollo de la empatía desde una experiencia divertida y significativa.

APRENDEMOS MÁS

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Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.