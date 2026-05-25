Expresividad, caritas alegres, tristes, asustadas, enojadas

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Para docentes

Se recomienda invitar a los niños a imitar «caritas» frente a un espejo o mediante tarjetas ilustradas, guiándolos con preguntas sencillas como: ¿cuándo te sientes así? También se pueden proponer actividades lúdicas como dramatizaciones, dibujos o juegos de adivinanza de emociones, reforzando siempre que todas las emociones son válidas y enseñando las formas adecuadas de expresarlas.

De este modo, se favorecen el reconocimiento emocional y el desarrollo de la empatía desde una experiencia divertida y significativa.

APRENDEMOS MÁS

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.