Construyendo lazos de unión

Para docentes

Preguntas guías para los niños

-¿Qué cosas tienen en común los niños y niñas de las imágenes, aunque se vean diferentes?

-¿Cómo creen que se sienten los niños de las imágenes? ¿Por qué tienen una sonrisa?

-¿Por qué es importante tratar con respeto a todos, sin importar si son altos, bajos, rubios o morenos, delgados o más gorditos?

-¿Cómo podemos hacer sentir feliz e incluir a nuestro grupo a un compañero que es diferente a nosotros?

-¿Qué podemos decir o hacer para defender a un compañero que está siendo burlado por otros?

-¿Qué palabras amables podemos usar para demostrar respeto y amistad?

-¿Por qué todas las personas merecen jugar, aprender y tener amigos?

Lea más: Educación inclusiva (1)

APRENDEMOS MÁS

Pintamos con lápices o crayolas de distintos colores, el pelo, los ojos, la piel y la ropa de cada niño y niña

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.