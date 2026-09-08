Un paseo para descubrir la primavera

Podemos aprovechar los días más agradables para salir al patio, a una plaza o simplemente mirar con atención lo que ocurre a nuestro alrededor. Durante un paseo podemos convertirnos en pequeños exploradores. Caminamos despacio, miramos a nuestro alrededor y prestamos atención a los detalles.

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Nuestra misión de primavera

-Buscamos tres colores que encontremos en las plantas, las flores o el paisaje.

-Escuchamos dos sonidos diferentes: el canto de un pájaro, el viento, las hojas o las personas.

-Observamos una flor, un árbol y un insecto, sin tocarlos ni molestarlos.

-Compartimos con nuestros compañeros qué fue lo que más nos llamó la atención.

Después, podemos dibujar lo que descubrimos y contar qué vimos, qué escuchamos y cómo nos sentimos durante el paseo.

Jugamos juntos

La primavera también nos invita a movernos y a disfrutar de los espacios al aire libre. Cuando jugamos juntos, aprendemos a respetar turnos, escuchar a los demás, seguir reglas y ayudarnos.

Podemos organizar una búsqueda de colores. Elegimos un color y buscamos objetos o elementos de la naturaleza que tengan ese tono. También podemos jugar a «Simón dice» con movimientos relacionados con la primavera: saltamos como una rana, caminamos como una hormiga, nos balanceamos como una flor con el viento o volamos como una mariposa.

Otra opción es formar equipos para realizar una carrera de relevos. Corremos hasta un punto determinado, regresamos y damos el turno a otro compañero.

Así practicamos el movimiento, pero también aprendemos que jugar significa compartir y respetar a los demás.

Cuando salimos a observar la naturaleza, recordamos que estamos visitando el hogar de muchas plantas y animales.

Por eso, no arrancamos flores, no pisamos plantas, no atrapamos insectos y no dejamos basura.

También nos cuidamos nosotros: tomamos agua, buscamos lugares con sombra y usamos protección adecuada frente al sol.

Así, mientras descubrimos la primavera, aprendemos a conocernos, a movernos, a convivir y a cuidar el mundo que compartimos.