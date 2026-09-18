Conservar los alimentos ricos y sanos

Observamos dónde se guardan los alimentos y aprendemos cuáles se deben conservar en la heladera porque necesitan frío y cuáles no necesitan frío.

Citamos los alimentos que necesitan refrigeración y los que no necesitan, agregamos otros que conocemos.

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Marcamos con X los productos que se deben guardar refrigerados

Para docentes

Para abordar el tema de la conservación de alimentos, se pueden emplear estrategias lúdicas, concretas y participativas, aprovechando los conocimientos previos de los niños y utilizando alimentos reales, de juguetes o imágenes para que observen, manipulen y clasifiquen aquellos que requieren refrigeración y los que no requieren refrigeración.

Permitir a los niños realizar una exploración sensorial para que toquen y observen la diferencia entre una fruta fresca y una galleta; usar cuentos o dramatizaciones y juegos de roles donde los alimentos «hablen» y cuenten por qué necesitan frío o no; y reforzar con actividades artísticas como dibujar o pintar un refrigerador lleno de alimentos y una mesa con productos que se conservan afuera. También es importante reforzar hábitos de higiene y cuidado de los alimentos para cuidar la salud.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.