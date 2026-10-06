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06 de octubre de 2026 a la - 01:00

Nuestro lugar en el espacio: qué nos puede enseñar sobre la convivencia en la Tierra

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GENTILEZA

Cuando miramos el cielo, podemos imaginar un enorme viaje por el espacio. Allí encontramos estrellas, planetas, lunas y muchos otros cuerpos. Nosotros también formamos parte de ese gran universo: vivimos en el planeta Tierra.

Por Alba Acosta
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La Tierra es nuestro hogar. Aquí tenemos una familia, amigos, personas que nos cuidan y lugares que conocemos.

Así como los planetas son diferentes entre sí, nosotros también somos diferentes, y eso nos hace especiales. Podemos tener distintos colores de cabello, diferentes gustos, hablar de distintas maneras o disfrutar de juegos diferentes. ¡Todos tenemos algo que nos hace únicos!

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Pero no viajamos solos por el universo. En nuestro planeta vivimos junto a muchas otras personas. Por eso aprendemos a convivir: escuchamos a los demás, esperamos nuestro turno, compartimos, cuidamos nuestras cosas y las de otros, y expresamos lo que sentimos sin lastimar.

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Podemos imaginar que nuestra sala es una pequeña sala espacial. Para que nuestro viaje sea agradable, todos necesitamos colaborar. Si uno ordena, otro ayuda; si alguien necesita hablar, escuchamos; si un compañero está triste, podemos acompañarlo.

La Tierra es nuestra casa en el espacio y, entre todos, podemos cuidarla y hacer que sea un lugar donde podamos vivir, jugar y crecer felices.

¡Nos convertimos en astronautas!

1. Mi planeta, mi identidad. Dibujamos nuestro propio planeta. Le ponemos un nombre y contamos qué cosas nos gustan y qué nos hacen especiales.

2. Misión: ¡puedo hacerlo! Elegimos una tarea que podamos realizar solos: guardar juguetes, ordenar los materiales o preparar nuestra mochila. Después contamos cómo nos sentimos al lograrlo.

3. Una tripulación que trabaja junta. Nos dividimos en pequeños grupos y realizamos una tarea entre todos. Practicamos escuchar, compartir y esperar nuestro turno.

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4. Cuidamos nuestro planeta. Pensamos en una acción para cuidar la Tierra: no tirar basura, ahorrar agua, cuidar las plantas o mantener ordenado nuestro espacio. Elegimos una y la ponemos en práctica.

5. Encontramos dos planetas iguales

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