Pequeños guardianes ecológicos

1. Guardianes de la naturaleza

Somos guardianes con gran corazón, cuidamos la Tierra con mucha emoción. Regamos las plantas con dedicación, ¡y vemos sus flores con admiración!

2. Cuidemos nuestro planeta

Cuidamos los árboles con mucho amor, porque con su sombra no existe calor. Protegemos juntos cada bella flor, y ella nos regala aroma y color.

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3. Guardianes del agua

Cierro la canilla, no dejo correr, porque cada gota hay que proteger. Cuido bien el agua para no perder, ¡pues todos los seres la quieren beber!

4. Vamos a reciclar

Papeles y botellas vamos a juntar, y en su recipiente los vamos a colocar. Con cosas usadas podemos crear, ¡pequeños guardianes, vamos a reciclar!

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.