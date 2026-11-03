Presentación de proyectos: así preparamos nuestra salita con los trabajos del año escolar

¡Este trabajo lo hicimos nosotros!

Elegimos uno de nuestros trabajos favoritos: un dibujo, una pintura, una construcción o una manualidad. Lo observamos con atención y recordamos cómo lo hicimos.

¿Qué materiales usamos? ¿Qué fue lo que más nos gustó? ¡Nos sentimos felices al descubrir todo lo que podemos crear!

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¡Juntos hacemos grandes cosas!

También podemos preparar un proyecto entre todos. En una cartulina grande, dibujamos y pegamos imágenes de lo que aprendimos: los animales, las plantas, nuestra comunidad o los hábitos saludables.

Cada uno aporta una idea y, al unirlas, creamos una hermosa producción grupal.

Aprendemos que, cuando colaboramos y respetamos las ideas de nuestros compañeros, ¡podemos hacer grandes cosas!

Contamos lo que aprendimos

Durante la exposición, mostramos nuestros trabajos y contamos qué hicimos. Escuchamos a nuestros compañeros, esperamos nuestro turno y aplaudimos sus presentaciones.

No todos hicimos lo mismo, ¡y eso hace que nuestra exposición sea más interesante!

Cada uno tiene algo especial para compartir.

¡Manos a la obra!

Preparamos nuestra exposición

Materiales:

- Dibujos, pinturas y trabajos realizados durante el año

- Una cartulina grande

- Crayones, marcadores y pegamento

- Fotografías o imágenes de nuestras actividades

Procedimiento:

1. Elegimos nuestro trabajo favorito y lo preparamos para mostrarlo.

2. Armamos una cartelera con nuestros dibujos y fotografías entre todos.

3. Colocamos nuestros nombres y un título para la exposición con la ayuda de la maestra.

4. Practicamos cómo presentar nuestro trabajo: contamos qué hicimos y qué aprendimos.

5. Invitamos a nuestras familias a recorrer la exposición y compartimos nuestros trabajos.

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¡Qué alegría mostrar todo lo que creamos y aprendimos juntos!