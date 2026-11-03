Presentación de proyectos: así preparamos nuestra salita con los trabajos del año escolar

¡Este trabajo lo hicimos nosotros!
Elegimos uno de nuestros trabajos favoritos: un dibujo, una pintura, una construcción o una manualidad. Lo observamos con atención y recordamos cómo lo hicimos.
¿Qué materiales usamos? ¿Qué fue lo que más nos gustó? ¡Nos sentimos felices al descubrir todo lo que podemos crear!
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¡Juntos hacemos grandes cosas!
También podemos preparar un proyecto entre todos. En una cartulina grande, dibujamos y pegamos imágenes de lo que aprendimos: los animales, las plantas, nuestra comunidad o los hábitos saludables.
Cada uno aporta una idea y, al unirlas, creamos una hermosa producción grupal.
Aprendemos que, cuando colaboramos y respetamos las ideas de nuestros compañeros, ¡podemos hacer grandes cosas!
Contamos lo que aprendimos
Durante la exposición, mostramos nuestros trabajos y contamos qué hicimos. Escuchamos a nuestros compañeros, esperamos nuestro turno y aplaudimos sus presentaciones.
No todos hicimos lo mismo, ¡y eso hace que nuestra exposición sea más interesante!
Cada uno tiene algo especial para compartir.
¡Manos a la obra!
Preparamos nuestra exposición
Materiales:
- Dibujos, pinturas y trabajos realizados durante el año
- Una cartulina grande
- Crayones, marcadores y pegamento
- Fotografías o imágenes de nuestras actividades
Procedimiento:
1. Elegimos nuestro trabajo favorito y lo preparamos para mostrarlo.
2. Armamos una cartelera con nuestros dibujos y fotografías entre todos.
3. Colocamos nuestros nombres y un título para la exposición con la ayuda de la maestra.
4. Practicamos cómo presentar nuestro trabajo: contamos qué hicimos y qué aprendimos.
5. Invitamos a nuestras familias a recorrer la exposición y compartimos nuestros trabajos.
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¡Qué alegría mostrar todo lo que creamos y aprendimos juntos!