Práctica sobre germinación de las semillas

Objetivo

Observo cómo una semilla se transforma en planta, comprendiendo que necesita agua, aire y luz.

Materiales

- Semillas (poroto o maíz)

- Algodón o papel absorbente

- Vasos o frascos transparentes

- Agua

- Marcadores (para escribir nombres)

- Caja o lugar oscuro (opcional)

Lea más: ¿Cómo germina una semilla?

Paso a paso (como pequeños científicos)

1. Observar la semilla

Mostrar la semilla y preguntar:¿Cómo es? ¿Dura o blanda? ¿Grande o pequeña?

2. Preparar el experimento

- Colocar algodón en el vaso.

- Humedecer con un poco de agua (¡sin empapar o inundar!).

- Poner la semilla dentro del vaso.

3. Crear dos condiciones (experimento simple)

- Vaso A: dejar con luz (cerca de la ventana).

- Vaso B: sin luz (dentro de una caja).

4. Registrar con dibujos

Cada día los niños dibujan lo que observan (aunque sea un puntito).

Observación diaria (5 a 7 días)

Guiar con preguntas:

- ¿La semilla cambió?

- ¿Salió una raíz?

- ¿Cuál creció más rápido?

- ¿Cuál está más verde?

Explicación sencilla (científica pero comprensible)

La semilla está dormida. Cuando recibe agua, se despierta. Luego necesita aire y luz para crecer y convertirse en una plantita.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar. Dimensión: Medio natural.