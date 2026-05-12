Práctica sobre germinación de las semillas

Objetivo
Observo cómo una semilla se transforma en planta, comprendiendo que necesita agua, aire y luz.
Materiales
- Semillas (poroto o maíz)
- Algodón o papel absorbente
- Vasos o frascos transparentes
- Agua
- Marcadores (para escribir nombres)
- Caja o lugar oscuro (opcional)
Lea más: ¿Cómo germina una semilla?
Paso a paso (como pequeños científicos)
1. Observar la semilla
Mostrar la semilla y preguntar:¿Cómo es? ¿Dura o blanda? ¿Grande o pequeña?
2. Preparar el experimento
- Colocar algodón en el vaso.
- Humedecer con un poco de agua (¡sin empapar o inundar!).
- Poner la semilla dentro del vaso.
3. Crear dos condiciones (experimento simple)
- Vaso A: dejar con luz (cerca de la ventana).
- Vaso B: sin luz (dentro de una caja).
4. Registrar con dibujos
Cada día los niños dibujan lo que observan (aunque sea un puntito).
Observación diaria (5 a 7 días)
Guiar con preguntas:
- ¿La semilla cambió?
- ¿Salió una raíz?
- ¿Cuál creció más rápido?
- ¿Cuál está más verde?
Explicación sencilla (científica pero comprensible)
La semilla está dormida. Cuando recibe agua, se despierta. Luego necesita aire y luz para crecer y convertirse en una plantita.
Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar. Dimensión: Medio natural.