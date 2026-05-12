Así me relaciono con el medio natural y social
12 de mayo de 2026 a la - 01:00

Práctica sobre germinación de las semillas

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Aprenderemos siguiendo los pasos indicados por la profe para descubrir cómo nacen las plantas con semillas.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Objetivo

Observo cómo una semilla se transforma en planta, comprendiendo que necesita agua, aire y luz.

Materiales

- Semillas (poroto o maíz)

- Algodón o papel absorbente

- Vasos o frascos transparentes

- Agua

- Marcadores (para escribir nombres)

- Caja o lugar oscuro (opcional)

Imagen sin descripción

Lea más: ¿Cómo germina una semilla?

Paso a paso (como pequeños científicos)

1. Observar la semilla

Mostrar la semilla y preguntar:¿Cómo es? ¿Dura o blanda? ¿Grande o pequeña?

2. Preparar el experimento

- Colocar algodón en el vaso.

- Humedecer con un poco de agua (¡sin empapar o inundar!).

- Poner la semilla dentro del vaso.

3. Crear dos condiciones (experimento simple)

- Vaso A: dejar con luz (cerca de la ventana).

- Vaso B: sin luz (dentro de una caja).

4. Registrar con dibujos

Cada día los niños dibujan lo que observan (aunque sea un puntito).

Observación diaria (5 a 7 días)

Guiar con preguntas:

- ¿La semilla cambió?

- ¿Salió una raíz?

- ¿Cuál creció más rápido?

- ¿Cuál está más verde?

Explicación sencilla (científica pero comprensible)

La semilla está dormida. Cuando recibe agua, se despierta. Luego necesita aire y luz para crecer y convertirse en una plantita.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar. Dimensión: Medio natural.