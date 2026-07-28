¿Qué significa ser niño?: concepto y actividades para la casa y el aula

Ser niño también es reconocer lo que sentimos y lo que nos gusta. Nos damos cuenta de que a veces estamos contentos, enojados, asustados o tranquilos, y podemos decirlo con palabras.

Aprendemos nuestros nombres, nuestras historias y las cosas que nos hacen únicos.

Con el tiempo, logramos hacer cosas solos, paso a paso. Nos vestimos, guardamos juguetes, elegimos entre dos opciones, pedimos ayuda cuando la necesitamos e intentamos otra vez cuando algo no sale. Ser niños es practicar sin miedo a equivocarnos.

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El niño en la casa y en la escuela

En la casa y en la escuela convivimos con otros niños. Eso significa que compartimos, esperamos turnos, escuchamos, cuidamos a los demás y resolvemos problemas hablando. Cuando decimos «por favor», «gracias» y «lo siento», hacemos que el grupo esté mejor.

También disfrutamos mucho haciendo deportes o jugando con nuestros hermanos, los vecinos, y hasta solos.

Para crecer bien, los niños comemos alimentos que nos dan energía, tomamos agua, dormimos lo necesario, nos lavamos las manos y los dientes, y movemos el cuerpo con juegos y paseos. Somos niños activos, y así protegemos nuestra salud.

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Actividades para probar en el salón o en casa

-Hoy podemos jugar al «espejo» y copiamos movimientos para conocernos mejor.

-También armamos una «ronda de turnos» con una pelota: hablamos cuando la tenemos en la mano y escuchamos cuando la pelota pasa a otro.

-Y antes de comer, cantamos una canción corta mientras nos lavamos las manos para cuidarnos.

-¿Qué es lo que más nos gusta de ser niños?