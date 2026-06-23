Nuestras queridas mascotas: cómo cuidarlas correctamente en casa

Para que nuestras mascotas estén bien, las cuidamos todos los días: les damos agua limpia, comida a su hora y un lugar cómodo para dormir. También las cepillamos, las sacamos a pasear si lo necesitan y las llevamos al veterinario cuando toca. Si las tratamos con suavidad, ellas confían en nosotros.

A la hora de jugar, recordamos algo importante: no les estiramos de las orejas ni de la cola, no gritamos cerca de su cara y no las molestamos cuando comen o descansan.

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Así nos cuidamos todos.

Nos relacionamos con nuestras mascotas

En el parque, vemos a un perrito con pelota. Nos acercamos despacio y preguntamos si podemos jugar. Lanzamos la pelota, la trae feliz y nosotros aplaudimos. Luego le damos agua y lo dejamos descansar. Aprendemos que jugar también es parar a tiempo.

En casa, escuchamos un «miau» suave. Encontramos a una gatita escondida bajo la mesa. Nos sentamos en el piso y hablamos bajito. Ella sale, huele nuestra mano y se frota en nuestras piernas.

Le damos comida, limpiamos su cajita y la dejamos dormir en su manta. Descubrimos que los gatos también dicen «te quiero» a su manera.

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Con amor y cuidado, hacemos de nuestra casa un buen hogar para nuestras mascotas.

Actividades

1. Charlamos en el aula con nuestros compañeros y les preguntamos si tienen mascotas, qué mascotas tienen y cómo se llaman. Luego cada uno describe a su mascota y explica lo que hace con ella todos los días.

2. En un papel blanco dibujamos a nuestra mascota.