Las partes de las plantas y sus cuidados

¿Por qué las plantas importan? Las plantas son seres vivos. Nos dan oxígeno, comida y refugio a muchos animales. También hacen sombra y vuelven lindos los espacios. Cuando observamos una planta, descubrimos que tiene partes distintas que trabajan en equipo.

Las partes de una planta

-Raíz: vive debajo de la tierra. Sujeta la planta y absorbe agua y minerales. Sin raíz, la planta no se mantiene firme.

-Tallo: sostiene a la planta. Por dentro viaja el «transporte» del agua y el alimento.

-Hojas: son como pequeñas fábricas. Con la luz hacen fotosíntesis: fabrican su propio alimento usando agua y aire.

-Flor: ayuda a que nazcan nuevas plantas. De muchas flores salen frutos.

-Fruto: protege a las semillas. Algunos frutos son comestibles.

-Semilla: es el «bebé» de la planta. Con cuidado, humedad y calor puede germinar y crecer.

¿Qué necesitan para crecer?

-Luz: la mayoría prefiere lugares luminosos. Algunas no quieren sol directo todo el día.

-Agua: la cantidad justa. Si hay demasiada, la raíz no respira; si hay poca, la planta se marchita.

-Suelo: tiene que estar suelto y con nutrientes. Ayuda a que la raíz crezca.

-Aire: el viento suave fortalece los tallos y ventila las hojas.

-Espacio: cada planta necesita lugar para abrir sus hojas y para que la raíz se estire.

-Tiempo: las plantas crecen de a poco. Si esperas, ves los cambios.

Manos a la obra: cuidados fáciles

1. Regamos cuando la parte de arriba de la tierra se ve seca. Tocamos con un dedo: si está húmeda, esperamos.

2. Usamos macetas con agujeritos abajo para que salga el agua.

3. Colocamos la planta cerca de una ventana con buena luz.

4. Retiramos con cuidado las hojas secas para que no aparezca moho.

5. No arrancamos las flores ni las hojas: son importantes para su vida.

6. Plantamos las semillas en la tierra o en el algodón y las mantenemos húmedas, no encharcadas.

7. Si algo no sabemos, pedimos ayuda a una persona adulta.

Pequeñas amigas de las plantas

Las abejas y mariposas llevan polen de flor en flor. Así, muchas plantas pueden dar frutos y semillas. Si plantamos flores, atraemos los in- sectos como las abejas que llevan el polen en sus patitas y ayudamos a la naturaleza.

Precauciones importantes

-No comemos las hojas, los frutos ni las semillas de plantas que no conocemos.

-No tocamos las plantas con espinas sin proteger nuestras manos.

-Lavamos nuestras manos después de tocar la tierra o las plantas.

-Si una planta tiene hojas irritantes, la mantenemos fuera de nuestro alcance y pedimos ayuda.

Miniexperimento: una semilla en algodón

Ponemos algodón húmedo en un frasco transparente. Apoyamos uno o dos semillas de porotos. Las mantenemos húmedas y cerca de la luz. En pocos días, observamos cómo sale la raíz primero y después el tallito con hojas. Si registramos lo que vemos con dibujos, notaremos su crecimiento paso a paso.

