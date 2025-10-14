Deporte y expresión corporal: jugar, moverse y aprender con el cuerpo

¿Qué es el deporte?

Es cuando jugamos con reglas simples: fútbol, básquetbol, natación, atletismo o juegos como la soga. Un deporte se juega solo o en equipo; y ayuda a aprender a respetar turnos, compartir y cooperar.

¿Qué es la expresión corporal?

Es usar el cuerpo para contar ideas y emociones: bailar, hacer muecas, moverse con música o sin música. No hay «bien» o «mal»: se prueba, se inventa, se siente.

La expresión corporal sirve para decir con el cuerpo lo que a veces cuesta decir con palabras.

Lea más: Expresión corporal

¿Por qué hace bien moverse?

- El cuerpo crece fuerte cuando nos movemos todos los días.

- La cabeza se calma y pensamos mejor después de jugar.

- Dormimos más profundo y comemos con más hambre saludable.

Beneficios para el cuerpo

- Músculos y huesos más firmes.

- Mejor equilibrio y coordinación para saltar, correr y frenar.

- Corazón que late fuerte y sano.

- Postura más cómoda al sentarnos y pararnos.

Beneficios para la cabeza y el corazón

Aprendemos a esperar turnos y a escuchar; conocemos nuevas amistades y trabajamos en equipo; expresamos alegría, sorpresa o miedo sin vergüenza; ganamos confianza: «puedo intentarlo otra vez».

Ideas sencillas para empezar a movernos

- Saltamos la soga diez veces, descansamos, y repetimos.

- Jugamos a la rayuela o a la «mancha helada».

- Bailamos nuestra canción favorita y cambiamos de paso cuando la música cambia.

- Caminamos rápido como un robot, lento como una tortuga, liviano como una pluma.

- Inventamos una minicoreografía de cuatro pasos: saltar, girar, palmear, agacharse.

Juegos para adentro y para afuera

- Adentro: túneles con sillas, almohadones para hacer equilibrio, estatuas musicales.

- Afuera: carreras de bolsas, buscar hojas de distintos colores, lanzar y atrapar una pelota.

Seguridad y cuidado

- Usamos calzados deportivos cómodos.

- Siempre tenemos agua cerca para tomar.

- Calentamos con movimientos suaves: círculos de brazos, caminar levantando las rodillas.

- Elegimos un espacio sin cosas que se puedan caer o romper.

- Si algo duele, frenamos y se lo contamos a una persona adulta.

Lo que dice la ciencia

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las niñas y los niños hagamos al menos sesenta minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa, con juegos que fortalezcan los músculos y los huesos, algunos días a la semana.

Actividades rítmicas, como bailar, ayudan a la coordinación, y los juegos en equipo favorecen habilidades sociales, según guías pediátricas ampliamente usadas.