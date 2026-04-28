Estos son los días de la semana: ejercicios para hacer en clase

Cuáles son los días de la semana

El orden de la semana es: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

Vamos a la escuela y nuestros padres van al trabajo de lunes a viernes, y descansamos más los sábados y domingos.

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Pero todos los días cuentan: en cada uno podemos jugar, aprender y cuidar a los demás.

¿Qué nos gusta hacer cada día de la semana?

1. El tren de la semana. Dibujamos siete vagones en una hoja. Escribimos o pegamos dibujos con los nombres de cada día. Cada mañana, marcamos con un círculo «HOY».

2. Tarjetas para ordenar. Hacemos siete tarjetas (una por día). Mezclamos y luego la maestra nos pide que las pongamos en fila. Luego nos pregunta: «¿Qué día va antes?» y «¿Cuál va después?».

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3. Semana meteorológica. Dibujamos un sol, una nube o lluvia según el clima del día. Al final de la semana, contamos: «¿Cuántos días salió el sol?».