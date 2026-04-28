Así pienso, me expreso y me comunico
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Estos son los días de la semana: ejercicios para hacer en clase

Los días de la semana.
Los días de la semana.GENTILEZA

Cada semana tiene siete días, y siempre van en el mismo orden. Saberlos ayuda a entender qué pasó ayer, qué hacemos hoy y qué viene mañana.

Por Alba Acosta

Cuáles son los días de la semana

El orden de la semana es: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

Vamos a la escuela y nuestros padres van al trabajo de lunes a viernes, y descansamos más los sábados y domingos.

Lea más: Día del Maestro en Paraguay: así es mi profe

Pero todos los días cuentan: en cada uno podemos jugar, aprender y cuidar a los demás.

¿Qué nos gusta hacer cada día de la semana?

Los días de la semana.
Los días de la semana.

1. El tren de la semana. Dibujamos siete vagones en una hoja. Escribimos o pegamos dibujos con los nombres de cada día. Cada mañana, marcamos con un círculo «HOY».

2. Tarjetas para ordenar. Hacemos siete tarjetas (una por día). Mezclamos y luego la maestra nos pide que las pongamos en fila. Luego nos pregunta: «¿Qué día va antes?» y «¿Cuál va después?».

Lea más: Exploramos los diversos tipos de familias y su importancia

3. Semana meteorológica. Dibujamos un sol, una nube o lluvia según el clima del día. Al final de la semana, contamos: «¿Cuántos días salió el sol?».