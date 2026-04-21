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21 de abril de 2026 - 01:00

Día del Maestro en Paraguay: así es mi profe

Una profesora cantando con sus alumnos.
Una profesora cantando con sus alumnos.GENTILEZA

En el Paraguay, el Día del Maestro se celebra cada 30 de abril. Es un día especial para decir «¡gracias!» a las personas que nos enseñan y nos cuidan en la escuela.

Por Alba Acosta

Nuestra profe nos recibe con una sonrisa. Nos ayuda a colgar las mochilas y a lavarnos las manos.

En la salita aprendemos muchas cosas: cantamos canciones, escuchamos cuentos y jugamos con colores, bloques y plastilinas. Todo eso nos enseña nuestra profe.

Profesora leyendo un liro a sus alumnos.
Profesora leyendo un liro a sus alumnos.

Cuando algo nos resulta difícil, nuestra profe nos explica lentamente y nos anima a intentarlo otra vez.

Maestra enseñando a sus alumnos sobre las frutas.
Maestra enseñando a sus alumnos sobre las frutas.

Gracias a nuestra profe también aprendemos a compartir. Si un amigo está triste, nuestra profe nos enseña a hablar con cariño y a dar un abrazo, si la otra persona quiere.

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En el recreo, nuestra profe se fija en que estemos seguros y que todos podamos jugar.

El Día del Maestro

En el Día del Maestro, las familias y nosotros podemos hacer un gesto sencillo: una tarjeta con dibujos, una flor de papel, una canción o un «Te queremos, profe». Lo importante es el mensaje.

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Recordamos que nuestra profe no solo enseña letras y números. Nuestra profe nos enseña a ser valientes, a pensar, a respetar y a aprender con alegría.

¡Feliz Día del Maestro!