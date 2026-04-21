Día del Maestro en Paraguay: así es mi profe

Nuestra profe nos recibe con una sonrisa. Nos ayuda a colgar las mochilas y a lavarnos las manos.

En la salita aprendemos muchas cosas: cantamos canciones, escuchamos cuentos y jugamos con colores, bloques y plastilinas. Todo eso nos enseña nuestra profe.

Cuando algo nos resulta difícil, nuestra profe nos explica lentamente y nos anima a intentarlo otra vez.

Gracias a nuestra profe también aprendemos a compartir. Si un amigo está triste, nuestra profe nos enseña a hablar con cariño y a dar un abrazo, si la otra persona quiere.

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En el recreo, nuestra profe se fija en que estemos seguros y que todos podamos jugar.

El Día del Maestro

En el Día del Maestro, las familias y nosotros podemos hacer un gesto sencillo: una tarjeta con dibujos, una flor de papel, una canción o un «Te queremos, profe». Lo importante es el mensaje.

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Recordamos que nuestra profe no solo enseña letras y números. Nuestra profe nos enseña a ser valientes, a pensar, a respetar y a aprender con alegría.

¡Feliz Día del Maestro!