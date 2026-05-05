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05 de mayo de 2026 a la - 01:00

Día de la Madre en Paraguay: cuándo es y por qué se celebra ese día

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GENTILEZA

En el Paraguay celebramos el Día de la Madre el 15 de mayo. Ese día también recordamos la independencia del país, y por eso se juntan dos motivos importantes: queremos a mamá y queremos a nuestro Paraguay.

Por Alba Acosta

En esta fecha damos gracias. Reconocemos todo lo que hacen las mamás y también las abuelas, tías o personas que nos cuidan con cariño.

Las madres nos traen al mundo y nos acompañan cuando crecemos. Nos enseñan cosas nuevas, nos protegen, nos escuchan y nos ayudan cuando estamos tristes o cansados. Con ellas aprendemos a decir «por favor», «gracias» y a compartir.

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Ese día en casa y en la escuela preparamos detalles con amor. Cantamos, abrazamos, decimos palabras lindas y compartimos tiempo en familia.

Ideas de actividades por el Día de la Madre

Madre y su hija.
Madre y su hija.

1. Tarjeta con huellas. Estampamos nuestras manos con pintura para formar flores o corazones. La maestra agrega una frase sencilla como: «Te quiero, mamá».

2. Maceta decorada. Pintamos un vasito reciclado y colocamos una plantita o semilla. Como el amor de mamá, la planta necesita cuidado para crecer.

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3. Caja de abrazos. Decoramos una cajita y colocamos dentro papelitos con dibujos o palabras como «abrazo», «beso», «te quiero».

4. Foto o dibujo familiar. Realizamos un dibujo de la familia o tomamos una foto para entregar como recuerdo. Dibujamos algo como en el ejemplo y luego pintamos con lápices de colores.