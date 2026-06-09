Día del Padre: qué significa ser padre y cuáles son sus deberes

¿Qué significa ser padre?
Ser padre es cuidar y acompañar.
Papá nos ayuda a crecer. Con él podemos jugar, conversar, aprender y sentirnos seguros.
También puede ser un abuelo, un tío o un padrastro que nos cuida como un papá cuando el nuestro no está: lo importante es el amor, el apoyo y la protección que brindan.
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¿Cuáles son los deberes de un padre?
Los papás (y quienes nos cuidan) tienen tareas importantes. Nos protegen, nos alimentan, nos brindan un lugar seguro, nos llevan al médico cuando hace falta, nos enseñan a respetar, nos escuchan y nos ponen límites para que estemos bien.
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Nosotros también podemos ayudar: recogemos nuestros juguetes, decimos «por favor» y damos abrazos a papá.