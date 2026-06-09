Así pienso, me expreso y me comunico
09 de junio de 2026 a la - 01:00

Día del Padre: qué significa ser padre y cuáles son sus deberes

Imagen sin descripción
GENTILEZA

En Paraguay celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio. Ese día saludamos a papá (o a quien nos cuida como papá) y le decimos: «¡Te quiero!».

Por Alba Acosta

¿Qué significa ser padre?

Ser padre es cuidar y acompañar.

Papá nos ayuda a crecer. Con él podemos jugar, conversar, aprender y sentirnos seguros.

También puede ser un abuelo, un tío o un padrastro que nos cuida como un papá cuando el nuestro no está: lo importante es el amor, el apoyo y la protección que brindan.

Lea más: Exploramos los diversos tipos de familias y su importancia

¿Cuáles son los deberes de un padre?

Imagen sin descripción

Los papás (y quienes nos cuidan) tienen tareas importantes. Nos protegen, nos alimentan, nos brindan un lugar seguro, nos llevan al médico cuando hace falta, nos enseñan a respetar, nos escuchan y nos ponen límites para que estemos bien.

Lea más: Funciones de los órganos sensoriales: cómo explorar el mundo con tus sentidos

Nosotros también podemos ayudar: recogemos nuestros juguetes, decimos «por favor» y damos abrazos a papá.