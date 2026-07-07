Juegos cooperativos, adivinanzas, acertijos y trabalenguas

Por eso, los juegos cooperativos —donde ganamos juntos— se han vuelto aliados para los niños y las niñas. Y si además sumamos adivinanzas, acertijos y trabalenguas, la diversión también ayuda a hablar, pensar y recordar.

Jugar sin competir: todos ganamos

En un juego cooperativo no hay «perdedores». Nos ayudamos para lograr una meta.

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Por ejemplo: armamos una torre entre todos, llevamos pelotas a una caja sin que se caigan, o hacemos un «tren» y llegamos juntos a la estación. Estos juegos enseñan a compartir, a pedir ayuda con calma y a celebrar el esfuerzo de cada uno.

Adivinanzas y acertijos: pensar con palabras

Las adivinanzas son preguntas en forma de rima. Escuchamos, pensamos y respondemos.

Son cortitas y divertidas, perfectas para jugar en ronda, como estos ejemplos:

-«Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera». (La pera)

-«Tiene dientes y no muerde, abre y cierra y no se pierde». (El cierre de las ropas)

Los acertijos piden pensar un poquito más. Probamos con algunas ideas y no pasa nada si nos equivocamos: volvemos a intentar.

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Trabalenguas: lengua lista, risa segura

Los trabalenguas son frases difíciles de decir rápido. Ayudan a hablar más claro. Decimos despacio, luego un poco más rápido, y nos reímos si nos sale enredado.

Ejemplos:

-«Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal».

-«Pablito clavó un clavito».

Un juego que cabe en cualquier lugar

No hace falta mucho: solo tiempo, ganas y un grupo.

Nos sentamos en círculo, elegimos una adivinanza, luego un trabalenguas y terminamos con un juego cooperativo. Así, la voz, la mente y el corazón juegan juntos.