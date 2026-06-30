Vacaciones de invierno: para qué sirven y cómo podemos aprovecharlas

En Paraguay, en julio hace un poco de frío y llegan las esperadas vacaciones de invierno. Es un tiempo especial en el que no vamos a la escuela por unos días. Estas vacaciones sirven para descansar, cuidarnos y volver con más ganas cuando las clase empiezan otra vez.
¿Para qué sirven las vacaciones de invierno?
Durante el año hacemos muchas cosas: estudiamos, practicamos, madrugamos.
En vacaciones paramos un poquito. Así dormimos más y mejor, recuperamos fuerzas y pasamos más tiempo en familia.
Lea más: Nuestras queridas mascotas: cómo cuidarlas correctamente en casa
También nos ayudan a no enfermarnos tanto, porque con el frío es importante abrigarnos y quedarnos en lugares calentitos.
¿Qué podemos hacer en las vacaciones?
No hace falta salir lejos para pasarla bien. En casa jugamos con bloques, muñecos y rompecabezas. Leemos cuentos cortos, dibujamos y pintamos con colores.
Si el día está lindo, paseamos al sol un ratito, con gorro y campera. También ayudamos con cosas pequeñas: guardamos nuestros juguetes y ordenamos nuestra mochila.
Lea más: Exploramos los diversos tipos de familias y su importancia
Cómo aprovechar al máximo estos días de vacaciones invierno
- Para disfrutar más, armamos una rutina sencilla: un tiempo para jugar, otro para descansar y otro para compartir.
- Comemos comida calentita y tomamos agua.
- Elegimos una actividad por día, sin apurarnos. Y si llueve o hace mucho frío, hacemos planes adentro: cantamos, bailamos y miramos una película en familia.
Las vacaciones de invierno son un regalo de julio: descansamos, jugamos y volvemos contentos para seguir aprendiendo.