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30 de junio de 2026 a la - 01:00

Vacaciones de invierno: para qué sirven y cómo podemos aprovecharlas

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GENTILEZA

Llegan las ansiadas vacaciones de invierno, el merecido descanso que tenemos cada año por quince días. Durante este receso aprovechamos para estar con la familia, jugar y renovar energías.

Por Alba Acosta

En Paraguay, en julio hace un poco de frío y llegan las esperadas vacaciones de invierno. Es un tiempo especial en el que no vamos a la escuela por unos días. Estas vacaciones sirven para descansar, cuidarnos y volver con más ganas cuando las clase empiezan otra vez.

¿Para qué sirven las vacaciones de invierno?

Durante el año hacemos muchas cosas: estudiamos, practicamos, madrugamos.

En vacaciones paramos un poquito. Así dormimos más y mejor, recuperamos fuerzas y pasamos más tiempo en familia.

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También nos ayudan a no enfermarnos tanto, porque con el frío es importante abrigarnos y quedarnos en lugares calentitos.

¿Qué podemos hacer en las vacaciones?

No hace falta salir lejos para pasarla bien. En casa jugamos con bloques, muñecos y rompecabezas. Leemos cuentos cortos, dibujamos y pintamos con colores.

Si el día está lindo, paseamos al sol un ratito, con gorro y campera. También ayudamos con cosas pequeñas: guardamos nuestros juguetes y ordenamos nuestra mochila.

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Cómo aprovechar al máximo estos días de vacaciones invierno

Vacaciones de invierno.
Vacaciones de invierno.
  • Para disfrutar más, armamos una rutina sencilla: un tiempo para jugar, otro para descansar y otro para compartir.
  • Comemos comida calentita y tomamos agua.
  • Elegimos una actividad por día, sin apurarnos. Y si llueve o hace mucho frío, hacemos planes adentro: cantamos, bailamos y miramos una película en familia.

Las vacaciones de invierno son un regalo de julio: descansamos, jugamos y volvemos contentos para seguir aprendiendo.