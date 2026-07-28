Día del Niño Paraguayo: cuándo es y por qué se conmemora

La historia de los niños de Acosta Ñu

Hace muchos años, en 1869, ocurrió la Batalla de Acosta Ñu, cerca de la ciudad de Eusebio Ayala. En ese tiempo había una guerra muy dura contra el Paraguay. En la batalla participaron muchos niños, junto con madres y otras personas, porque el país ya tenía muy pocos soldados adultos.

Lea más: Mis amigos: cuándo es el Día de la Amistad en Paraguay y por qué se celebra

Los niños estaban allí con ropa sencilla y con mucho miedo, pero también con valentía. Muchos resultaron heridos y muchos no volvieron a casa. Por eso, el 16 de agosto honramos a esos niños y aprendemos que la guerra lastima, y que los niños deben crecer jugando y estudiando, no peleando.

La lección que aprendemos

En el Día del Niño Paraguayo aprendemos a decir no a la violencia y sí al cuidado.

En la escuela y en la casa hacemos actividades para recordar la lección: dibujamos palomas de paz y banderas, escuchamos un cuento sobre Acosta Ñu, cantamos una canción suave, plantamos un arbolito, y compartimos un abrazo o una palabra amable con un compañero.

Lea más: Cuentos y canciones en el aula del kinder: por qué son importantes

Así, cada 16 de agosto recordamos a los niños de Acosta Ñu y cuidamos mejor a todos los niños de hoy.