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21 de julio de 2026 a la - 01:00

Mis amigos: cuándo es el Día de la Amistad en Paraguay y por qué se celebra

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GENTILEZA

Cuando pensamos en nuestros amigos, nos acordamos de las personas con las que jugamos, reímos y compartimos.

Por Alba Acosta

¿Cuándo es el Día de la Amistad en Paraguay y por qué se celebra?

En Paraguay celebramos el Día de la Amistad el 30 de julio. Ese día nos saludamos, nos damos un abrazo, hacemos dibujos o cantamos para decir: «¡Gracias por estar conmigo!».

Se celebra porque la amistad nos ayuda a vivir mejor, a estar contentos y a llevarnos en paz. La idea de festejar la amistad también nació en Paraguay hace muchos años, y con el tiempo más países empezaron a celebrarla.

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¿Qué significa amistad?

Amistad es cuando nos queremos, nos cuidamos y confiamos. Es sentir que no estamos solos: cuando algo nos sale bien lo festejamos, y cuando algo nos pone tristes nos acompañamos. En la amistad respetamos y decimos la verdad con cariño.

¿Cómo son los amigos?

Grupo de amigos jugando al fútbol.
Grupo de amigos jugando al fútbol.

Los amigos son amables. Compartimos juguetes, esperamos nuestro turno y escuchamos. Si alguien se cae, ayudamos. Si nos enojamos, respiramos, pedimos perdón y volvemos a jugar. A veces no pensamos igual, pero nos aceptamos y nos tratamos bien.

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Así, con pequeños gestos, construimos una amistad bonita cada día.

Hablamos con nuestros amigos y les decimos cuánto los apreciamos y por qué.