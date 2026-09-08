Inicio de la primavera

¿Cuándo empieza la primavera?

La primavera comienza con el equinoccio, un día especial en el que el día y la noche duran casi lo mismo.

En el hemisferio sur, donde está Paraguay, celebramos la primavera el 21 de septiembre.

Es una época en la que las plantas empiezan a florecer, aparecen nuevos brotes y los días comienzan a ser más cálidos.

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¿Qué características tiene?

En la primavera conocemos un clima que cambia: hay días en que sale el sol y otras veces llueve.

También notamos que: aparecen más flores y brotes en las plantas; observamos que algunos animales están más activos y escuchamos más cantos de pájaros; vemos más colores en parques y jardines, y sentimos el aire menos frío; a veces sentimos más alergias.

1. Para aprender mejor, podemos hacer un «paseo de primavera» y buscamos flores, hojas nuevas y nubes.

2. En casa o en clase dibujamos lo que vimos y comparamos nuestros dibujos después de una semana.

3. También plantamos una semilla en una maceta y registramos cómo crece con rayitas en un papel. Y si llueve, escuchamos el sonido del agua y contamos cuántas gotas caen en un vaso por un minuto.

Así, aprendemos que la primavera es una estación de cambios y vida nueva.