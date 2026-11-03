Preparamos nuestros diplomas y aprendemos palabras para despedirnos del año lectivo

1. Completamos las palabras.
- Miramos cada palabra y pensamos qué letra falta.
_IPLOMA → D / T
_ANCIÓN → S / C
_IESTA → P / F
_MIGO → _______________
_RACIAS → _______________
_IBUJO → _______________
- Elegimos una palabra, la pronunciamos lentamente y la copiamos en nuestro cuaderno.
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2. ¡Preparamos nuestros diplomas!
Materiales
- Una hoja de cartulina o papel grueso por niño
- Crayones, lápices de colores o marcadores
- Tijeras de punta redonda
- Pegamento
- Papeles de colores, estrellas y figuras para decorar
- Un modelo de diploma preparado por la maestra
Procedimiento
1. Preparamos la tarjeta. Doblamos la cartulina por la mitad o utilizamos una hoja rectangular como base de nuestro diploma.
2. Escribimos el título. Con ayuda de la maestra, copiamos la frase: ¡Felicitaciones por todo lo aprendido!
3. Completamos nuestro nombre. Escribimos nuestro nombre en el espacio indicado. La maestra puede ayudar a quienes todavía necesitan practicar.
4. Decoramos. Dibujamos algo que nos gustó aprender durante el año: una canción, un cuento, un animal, una planta o un juego. También podemos pegar estrellas y figuras de colores.
5. Compartimos nuestra creación. Mostramos los diplomas durante la exposición o los entregamos a nuestras familias en el acto de clausura.
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