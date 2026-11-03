Preparamos nuestros diplomas y aprendemos palabras para despedirnos del año lectivo

1. Completamos las palabras.

- Miramos cada palabra y pensamos qué letra falta.

_IPLOMA → D / T

_ANCIÓN → S / C

_IESTA → P / F

_MIGO → _______________

_RACIAS → _______________

_IBUJO → _______________

- Elegimos una palabra, la pronunciamos lentamente y la copiamos en nuestro cuaderno.

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2. ¡Preparamos nuestros diplomas!

Materiales

- Una hoja de cartulina o papel grueso por niño

- Crayones, lápices de colores o marcadores

- Tijeras de punta redonda

- Pegamento

- Papeles de colores, estrellas y figuras para decorar

- Un modelo de diploma preparado por la maestra

Procedimiento

1. Preparamos la tarjeta. Doblamos la cartulina por la mitad o utilizamos una hoja rectangular como base de nuestro diploma.

2. Escribimos el título. Con ayuda de la maestra, copiamos la frase: ¡Felicitaciones por todo lo aprendido!

3. Completamos nuestro nombre. Escribimos nuestro nombre en el espacio indicado. La maestra puede ayudar a quienes todavía necesitan practicar.

4. Decoramos. Dibujamos algo que nos gustó aprender durante el año: una canción, un cuento, un animal, una planta o un juego. También podemos pegar estrellas y figuras de colores.

5. Compartimos nuestra creación. Mostramos los diplomas durante la exposición o los entregamos a nuestras familias en el acto de clausura.

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