Fiestas de diciembre: Caacupé, Navidad y Año Nuevo en familia

El 8 de diciembre, muchas personas en nuestro país van a la ciudad de Caacupé. Allí visitan la Basílica de la Virgen de Caacupé. Algunas familias caminan mucho para llegar. Otras viajan en bicicleta, en auto o en colectivo. Van a agradecer, pedir ayuda y rezar. También vemos flores, velas y personas que ayudan a los visitantes.

Podemos aprender a respetar las creencias de cada familia y a acompañarnos con cariño.

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Celebramos la Navidad

El 25 de diciembre celebramos la Navidad. Para las familias cristianas, es el día en que se celebra el nacimiento de Jesús.

En las casas podemos armar el pesebre, decorar un árbol, preparar comidas ricas y compartir con quienes queremos. También podemos pensar en los demás: ayudamos a poner la mesa, hacemos dibujos para regalar o damos un abrazo.

La Navidad nos invita a compartir, agradecer y cuidar a nuestra familia y a nuestros amigos.

Recibimos el Año Nuevo

El 31 de diciembre despedimos un año y recibimos otro. Nos reunimos, cenamos y esperamos la medianoche. Cuando llega el nuevo año, nos saludamos y deseamos cosas lindas.

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Podemos recordar lo que aprendimos durante el año: nuevos juegos, canciones, amigos y palabras.

También imaginamos lo que queremos hacer el año que comienza.

Estas fiestas nos enseñan que celebrar es estar juntos, cuidar a los demás y compartir momentos felices.

Actividades

1. Dibujamos: hacemos un dibujo de una celebración en familia.

2. Un calendario: marcamos el 8, el 25 y el 31 de diciembre.

3. Decimos deseos: cada niño o niña comparte un deseo bonito para el nuevo año.