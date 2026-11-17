¿Cómo se juegan?

1. Tuka’ẽ kañy (las escondidas). Un niño cuenta hasta 10 o lo acordado, mientras los demás se esconden. Luego debe encontrarlos y perseguir a sus compañeros e intentar tocarlos. El niño tocado pasa a ser el perseguidor.

2. Gallinita ciega. Un niño, con los ojos vendados, intenta encontrar a sus compañeros guiándose por sus voces, en un espacio seguro.

3. Rayuela (descanso). Se dibujan casillas enumeradas en el suelo. Los niños saltan de una a otra siguiendo un recorrido sencillo por turno.

4. Carrera de embolsados (carrera vosa). Los niños introducen las piernas en bolsas de tela y avanzan dando pequeños saltos hasta llegar a la meta.

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5. Saltar la cuerda. Los niños saltan una cuerda colocada cerca del suelo o movida suavemente, acompañados de canciones infantiles.

6. El juego de las estatuas. Los niños bailan al ritmo de una canción. Cuando la música se detiene, deben permanecer inmóviles como estatuas en la posición en que estaban.

Rescatemos los juegos de antes

Fuente: MEC. 2004. Programa de Estudios de Educación Inicial. Dimensión: Matemática.