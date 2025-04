El alumno con altas capacidades. Otras características

Otras características de un alumno con altas capacidades son: desarrollo madurativo precoz, alta capacidad lectora, razonamiento complejo, habilidades comunicativas y lingüísticas, facilidad para automatizar destrezas; además de las características intelectuales, emocionales y perceptivas.

Desarrollo madurativo precoz: estos estudiantes suelen mostrar habilidades perceptivo-motrices, atencionales, comunicativas y lingüísticas avanzadas para su edad.

Alta capacidad lectora: muchos desarrollan habilidades de lectura tempranamente y disfrutan profundizando en temas de su interés.

Razonamiento complejo: tienen facilidad para conectar y relacionar ideas y conceptos, elaborando esquemas complejos.

Habilidades comunicativas y lingüísticas: dominan el lenguaje con un vocabulario rico y preciso, y una expresión fluida.

Facilidad para automatizar destrezas: aprenden rápidamente habilidades como la lectura, escritura y cálculo.

Además, suelen presentar una gran curiosidad y un deseo constante de aprender, lo que los lleva a cuestionar su entorno y buscar explicaciones más allá de lo convencional. Para identificar y clasificar a estos estudiantes, es fundamental utilizar una variedad de instrumentos y enfoques que consideren tanto sus capacidades cognitivas como sus habilidades creativas y socioemocionales. Esto permite diseñar estrategias educativas que se ajusten a sus necesidades específicas y potencien su desarrollo integral.

Características intelectuales

- Gran capacidad de abstracción e inusual capacidad para procesar información.

- Habilidad para generar ideas, soluciones y pensamiento crítico.

- Muy buena memoria junto a una habilidad precoz para la lectoescritura.

- Buena habilidad verbal, así como buena comprensión de las sutilezas del lenguaje.

- Comportamiento dirigido a un propósito determinado.

- Elevado nivel de energía en el trabajo y en el estudio y capacidad para resolver situaciones problemáticas.

- Tendencia a examinar lo inusual y establecer nexos de relación entre cosas que aparentemente no los tienen.

- Tendencias a seleccionar, es decir, no pierden tiempo en lo que no les interesa o no les motiva.

Características emocionales

- Agudo sentido de la justicia, de la libertad y del humor.

- Perfeccionamiento, hipersensible y persistente en mantener su punto de vista.

- Elevado nivel de autoconocimiento y despreocupación por las normas sociales.

- Expresan con profundidad y de manera espontánea sus sentimientos.

- Tendencia a la automarginación y poca tolerancia a la frustración.

Características perceptivas

- Intuición muy acentuada, perciben más allá de lo visible y lo tangible.

- Tienen una capacidad innata para captar lo esencial de los fenómenos.

- Gran agudeza visual y auditiva.

